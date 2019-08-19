



36,1 тысячи рублей составила среднемесячная заработная плата в промышленных организациях Волгоградской области по итогам января-мая 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года ее рост равен 6,8%. Индекс роста зарплаты в индустриальном секторе превысил индекс роста потребительских цен на 1,6%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

По данным мониторинга комитета промышленности и торговли Волгоградской области, в котором приняли участие сто ведущих предприятий региона, в обрабатывающих производствах уровень среднемесячной заработной платы составил 36,3 тысячи рублей или 116% к среднеобластному уровню. Наибольший темп роста уровня среднемесячной зарплаты зафиксирован на предприятиях химического комплекса, а именно «Волжский Оргсинтез», «Каустик», «НикоМаг», «Зиракс», «ТД «Грасс». Повышается оплата труда на предприятиях металлургического комплекса — Волжский трубный завод, «РУСАЛ «Волгоградский алюминиевый завод», Волгоградский филиал «Северсталь-канаты», «Форте Пром ГмбХ».

Среди добывающих предприятий лидерами стали «Волгодеминойл», «Быковогаз», «Газнефтесервис», «МагМайн»; в числе организаций по выпуску нефтепродуктов — «Лукойл-Волгограднефтепереработка», «Лукойл – КГПЗ»; среди производителей стройматериалов — Волжский абразивный завод, «Себряковцемент»; пищевых продуктов и напитков — НП «Конфил», «АБ ИНБЕВ ЭФЕС». В отрасли производства электроэнергии список возглавили «Рус Гидро» – «Волжская ГЭС», «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».



