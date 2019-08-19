Экономика 19.08.2019 15:19
7455 24
19.08.2019 15:19
36,1 тысячи рублей составила среднемесячная заработная плата в промышленных организациях Волгоградской области по итогам января-мая 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года ее рост равен 6,8%. Индекс роста зарплаты в индустриальном секторе превысил индекс роста потребительских цен на 1,6%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.
По данным мониторинга комитета промышленности и торговли Волгоградской области, в котором приняли участие сто ведущих предприятий региона, в обрабатывающих производствах уровень среднемесячной заработной платы составил 36,3 тысячи рублей или 116% к среднеобластному уровню. Наибольший темп роста уровня среднемесячной зарплаты зафиксирован на предприятиях химического комплекса, а именно «Волжский Оргсинтез», «Каустик», «НикоМаг», «Зиракс», «ТД «Грасс». Повышается оплата труда на предприятиях металлургического комплекса — Волжский трубный завод, «РУСАЛ «Волгоградский алюминиевый завод», Волгоградский филиал «Северсталь-канаты», «Форте Пром ГмбХ».
Среди добывающих предприятий лидерами стали «Волгодеминойл», «Быковогаз», «Газнефтесервис», «МагМайн»; в числе организаций по выпуску нефтепродуктов — «Лукойл-Волгограднефтепереработка», «Лукойл – КГПЗ»; среди производителей стройматериалов — Волжский абразивный завод, «Себряковцемент»; пищевых продуктов и напитков — НП «Конфил», «АБ ИНБЕВ ЭФЕС». В отрасли производства электроэнергии список возглавили «Рус Гидро» – «Волжская ГЭС», «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Реклама
Популярное по теме
01.08.2019 14:11
15980 5
08.08.2019 11:02
4421 28
10.08.2019 13:02
7709 0
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке19.08.2019 15:31
В Волгограде успешно реализован проект по очистке бишофита от сульфатов19.08.2019 14:44
Наталья Шабунина рассказала о рекордном снижении ипотечных ставок в банке «Возрождение»19.08.2019 11:42
ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам16.08.2019 17:26
Михаил Задорнов прогнозирует замедление темпов роста потребительского кредитования в 2019 году16.08.2019 16:32
Как распознать «серого дилера» при покупке авто16.08.2019 16:15
Иностранные журналисты попробовали яблоки из Садов Придонья и увезли с собой16.08.2019 15:44
Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы в 5 номинациях по версии журнала Global Finance16.08.2019 14:18
Михаил Задорнов: «Финансовый сектор чувствует себя лучше, чем российская экономика в целом»16.08.2019 11:56
Сбербанк дал возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных пунктах Волгоградской области16.08.2019 10:16
Наталья Шабунина: в преддверии нового учебного года потребкредиты от банка «Возрождение» стали доступнее15.08.2019 17:40
Клиенты банка «Открытие» стали больше инвестировать в продукты с купонами15.08.2019 14:59
Сбербанк проанализировал мифы о «пузыре» в потребительском кредитовании14.08.2019 16:17
Ворошиловский торговый центр: мы просто делаем мечты реальностью14.08.2019 15:28
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке14.08.2019 15:24
Реклама