Происшествия 19.08.2019 12:31
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19.08.2019 12:31
71-летняя жительница Дзержинского района Волгограда стала жертвой мошенницы, которой каким-то образом удалось войти в доверие пожилой женщины . Как сообщили ИА «Высота 102» в городском УМВД, в подъезде дома к пенсионерке подошла неизвестная женщина, которая представилась соседкой и попросила занять 47 000 рублей якобы на ремонт, пообещав вскоре все вернуть. Пожилая женщина поверила незнакомке и передала требуемую сумму, однако к назначенному времени возврата долга не дождалась и обратилась в полицию. Сейчас идут оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступницы. Ее приметы: женщина славянской внешности, на вид 40-45 лет, рост 160-165 см., плотного телосложения. Была одета в футболку светлую, светло-серые бриджи, на голове светлая бейсболка.
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