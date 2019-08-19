Наталья Шабунина рассказала о рекордном снижении ипотечных ставок в банке «Возрождение»

Экономика 19.08.2019 11:42 Реклама
463 0
19.08.2019 11:42 Реклама
Для большинства людей ипотека остается единственным доступным способом воплотить мечту о собственном жилье. И зачастую решающее значение для оформления кредита имеет каждый процентный пункт.
Банк «Возрождение», один из старейших банков Волгограда, 15 августа снизил ставки по всем своим ипотечным программам. «Теперь минимальная ставка Банка по базовым ипотечным программам «Новостройка» и «Вторичный рынок» составляет всего 9% годовых, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка. - Приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты на первичном или вторичном рынке жилья можно при первоначальном взносе от 20%, на срок до 30 лет».
«Ипотеку с господдержкой» или, как ее еще называют «Детскую ипотеку», можно оформить по ставке 4,5% годовых. «Наш банк принимает активное участие в реализации госпрограмм, связанных с улучшением условий жилищного кредитования. На сегодняшний день ставка по продукту "Ипотека с господдержкой" в размере 4,5% годовых является самой низкой на рынке, – поясняет Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.
В рамках «детской ипотеки» семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок, могут приобрести квартиру при первоначальном взносе от 20% на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей.
Что касается других программ, то по ставке 9% годовых в «Возрождении» также можно рефинансировать ипотеку, ранее оформленную в другом банке. Кроме того, говорит Наталья Шабунина, снижены ставки по кредитам на приобретение готового дома с земельным участком до 10,50% годовых (ранее ставка составляла 11,49%) и ипотеке на машиноместо до 12% годовых (ранее ставка была 13%).
«Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет, в регионе Банк представлен тремя дополнительными офисами в г. Волгограде и двумя – в г. Волжском. В настоящее время банк «Возрождение» входит в финансовую группу ВТБ. Объединенная с ВТБ сеть «Возрождения» насчитывает порядка 300 банкоматов. Сегодня Банк обслуживает в Волгоградской области более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысяч компаний.
С условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться здесь.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.
Реклама
Популярное по теме
01.08.2019 14:11
15970 5
08.08.2019 11:02
4419 28
10.08.2019 13:02
7699 0
ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам16.08.2019 17:26
Михаил Задорнов прогнозирует замедление темпов роста потребительского кредитования в 2019 году16.08.2019 16:32
Как распознать «серого дилера» при покупке авто16.08.2019 16:15
Иностранные журналисты попробовали яблоки из Садов Придонья и увезли с собой16.08.2019 15:44
Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы в 5 номинациях по версии журнала Global Finance16.08.2019 14:18
Михаил Задорнов: «Финансовый сектор чувствует себя лучше, чем российская экономика в целом»16.08.2019 11:56
Сбербанк дал возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных пунктах Волгоградской области16.08.2019 10:16
Наталья Шабунина: в преддверии нового учебного года потребкредиты от банка «Возрождение» стали доступнее15.08.2019 17:40
Клиенты банка «Открытие» стали больше инвестировать в продукты с купонами15.08.2019 14:59
Сбербанк проанализировал мифы о «пузыре» в потребительском кредитовании14.08.2019 16:17
Ворошиловский торговый центр: мы просто делаем мечты реальностью14.08.2019 15:28
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке14.08.2019 15:24
ВТБ открыл собственную Lean-лабораторию14.08.2019 11:52
Сбербанк масштабировал сервис переводов с получением наличных в банкоматах на всю страну13.08.2019 15:45
Реклама