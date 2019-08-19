Наталья Шабунина рассказала о рекордном снижении ипотечных ставок в банке «Возрождение»





Для большинства людей ипотека остается единственным доступным способом воплотить мечту о собственном жилье. И зачастую решающее значение для оформления кредита имеет каждый процентный пункт.

Банк «Возрождение», один из старейших банков Волгограда, 15 августа снизил ставки по всем своим ипотечным программам. «Теперь минимальная ставка Банка по базовым ипотечным программам «Новостройка» и «Вторичный рынок» составляет всего 9% годовых, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка. - Приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты на первичном или вторичном рынке жилья можно при первоначальном взносе от 20%, на срок до 30 лет».

«Ипотеку с господдержкой» или, как ее еще называют «Детскую ипотеку», можно оформить по ставке 4,5% годовых. «Наш банк принимает активное участие в реализации госпрограмм, связанных с улучшением условий жилищного кредитования. На сегодняшний день ставка по продукту "Ипотека с господдержкой" в размере 4,5% годовых является самой низкой на рынке, – поясняет Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

В рамках «детской ипотеки» семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок, могут приобрести квартиру при первоначальном взносе от 20% на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей.

Что касается других программ, то по ставке 9% годовых в «Возрождении» также можно рефинансировать ипотеку, ранее оформленную в другом банке. Кроме того, говорит Наталья Шабунина, снижены ставки по кредитам на приобретение готового дома с земельным участком до 10,50% годовых (ранее ставка составляла 11,49%) и ипотеке на машиноместо до 12% годовых (ранее ставка была 13%).





«Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет, в регионе Банк представлен тремя дополнительными офисами в г. Волгограде и двумя – в г. Волжском. В настоящее время банк «Возрождение» входит в финансовую группу ВТБ. Объединенная с ВТБ сеть «Возрождения» насчитывает порядка 300 банкоматов. Сегодня Банк обслуживает в Волгоградской области более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысяч компаний.





здесь. С условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться





Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.



