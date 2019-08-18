В Волгоградской области водитель пересек «линию жизни» и погиб

Происшествия 18.08.2019 10:03
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18.08.2019 10:03
ДТП со смертельным сходом случилось накануне в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, около восьми вечера 56-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21043», следуя по автодороге «Камышин – Воднобуерачное» со стороны Камышина в направлении села Воднобуерачное, при обгоне попутно движущегося транспортного средства выехал на полосу встречного движения. При этом он пересек сплошную линию разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений. В результате произошло столкновение с движущимся во встречном направлении «NISSAN Х-TRAIL» под управлением 61-летнего водителя. От полученных травм водитель автомашины «ВАЗ 21043» скончался, водитель автомашины «NISSAN Х-TRAIL» с травмами госпитализирован.
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