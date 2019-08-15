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В Волгограде при строительстве нового участка Первой Продольной на озеленение потратят почти 40 млн рублей

Общество 15.08.2019 21:55
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15.08.2019 21:55

Подготовительный этап строительства новой четырехполосной магистрали в продолжение улицы Электролесовской стартовал в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, уже начата процедура определения правообладателей земельных участков, подпадающих в зону строительства. Это обязательный этап при изъятии земельных участков, зарезервированных для муниципальных нужд. Размер положенной всем собственникам компенсации определят по результатам независимой оценки, которую проведет лицензированная организация. Данная дорога, напомним, станет дублером Второй Продольной, на которую сейчас приходится значительный объем автомобильного трафика.
Проектом строительства новой магистрали запланировано обширное благоустройство прилегающей к ней территории. Так, на озеленение в бюджете предусмотрено почти 40 миллионов рублей, которые позволят высадить в  Волгограде порядка 4000 новых растений, в том числе в Советском районе. При этом высота саженцев деревьев составит не менее 1,8 метра.
До настоящего времени большая часть территории, по которой пройдет новый участок Первой продольной магистрали, находилась в заброшенном состоянии. Здесь превалирует дикорастущая поросль, все деревья и кустарники из-за отсутствия надлежащего ухода, пришли в угнетенное состояние.

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