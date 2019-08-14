Общество

Судебные приставы повесили на волгоградскую пенсионерку чужие долги

Общество 14.08.2019 10:51
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14.08.2019 10:51


72-летняя жительница Волгограда пострадала от действий судебных приставов, которые ошибочно повесили на нее чужие долги. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, у пенсионерки сняли со счета около 13 тысяч рублей. 
В течение года пожилая женщина тщетно обращалась в различные правоохранительные органы, требуя защитить ее имущественные права и вернуть взысканные деньги. В мае текущего года она написала жалобу волгоградскому Уполномоченному по правам человека.
Выяснилось, что в начале апреля 2018 года на основании судебного приказа судебным приставом-исполнителем со счета пенсионерки, открытого в одном из кредитных учреждений, было взыскано 12 721 руб. в пользу взыскателя ООО «Концессия теплоснабжения». Однако далее обнаружилось, что женщина действительно не является должником по исполнительному производству, а с реальным должником ее объединяет одинаковая фамилия, имя, отчество и дата рождения. При этом место рождения и адрес регистрации по месту жительства не совпадали. Все самостоятельные попытки пенсионерки вернуть взысканную сумму оказались тщетными.
Ситуация разрешилась после совместной проверки с органами прокуратуры, инициированной Уполномоченным по правам человека в Волгоградской области.  Взысканная сумма была перечислена на лицевой счет женщины.


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