Телеком

Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»

Телеком 14.08.2019 10:02 Реклама
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14.08.2019 10:02


«Ростелеком» и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков (известный по псевдониму Гоблин) подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на первом этапе по заказу «Ростелекома» Гоблин сделает и запишет переводы 11 фильмов, которые будут доступны только на площадках компании — в сервисе Wink и видеотеке «Интерактивного ТВ». 
В настоящее время абоненты видеосервисов «Ростелекома» уже могут посмотреть картину «Зеленая книга» с правильным переводом Гоблина. В дальнейшем возможно размещение в специальном именном разделе Гоблина его видеообзоров кино и исторических программ.
«Мы рады началу сотрудничества с человеком, чей голос и стиль перевода известны и любимы миллионами кинозрителей в России. С удовольствием приглашаем всех поклонников творчества Гоблина смотреть кино в высоком качестве и в правильном переводе в сервисе Wink», — сказал директор по контентной политике компании «Ростелеком» Александр Косарим.
«Интерактивное ТВ» — это цифровая витрина с телевизионным и видеоконтентом отличного качества. Абонентская база превышает 5,4 млн семей по всей России.
Всего транслируется более 250 общедоступных и тематических телеканалов. «Интерактивное ТВ» обеспечивает новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Подписчикам доступен максимальный набор дополнительных сервисов, в том числе:
• «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы;
• «Видеопрокат» предлагает к просмотру около 20 тыс. лицензионных, а значит с гарантированным качеством картинки и звука, художественных фильмов и эпизодов сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D;
• «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, SmartTV);
• «Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.
Wink — мультимедийная ОТТ-платформа, которая объединяет мобильные приложения (Android, iOS), приложения для SmartTV, видеопортал wink.rt.ru. На конец первого полугодия 2019 года приложения Wink установили 2,7 млн клиентов.

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