В Волгограде арестовали "наркохудожника" (ВИДЕО)

Происшествия 13.08.2019 10:10
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13.08.2019 10:10
К ответственности за рекламу интернет-ресурсов по продаже наркотиков привлечен 23-летний волгоградец. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне сотрудники МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» увидели, как молодой человек на фасаде одного из домов по ул. Череповецкой с помощью аэрозольного баллончика наносил надписи сайта по продаже наркотиков. На сделанное замечание парень отреагировал агрессивно и скрылся. Однако сотрудники успели снять его на видео. Вскоре он был задержан полицейскими. Волгоградца оштрафовали за совершение административного правонарушения. А за то, что отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет употребления запрещенных веществ, арестовали на несколько суток. Рекламная надпись была удалена. Полиция просит граждан не оставаться равнодушными и сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.
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