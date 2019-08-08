Сбербанк представил сельхозтоваропроизводителям широкую линейку кредитов на региональной выставке «День поля»
Экономика 08.08.2019 09:50 Реклама
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08.08.2019 09:50
Волгоградское отделение ПАО Сбербанк приняло участие в региональной сельскохозяйственной выставке «День поля», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
Специалисты банка на выставке представили руководителям фермерских хозяйств, сельскохозяйственным предприятиям широкую кредитную линейку продуктов сегмента малый и крупный бизнес как для пополнения оборотных средств, так и для приобретения техники.
Сбербанк финансирует практически все отрасли экономики региона и активно предоставляет финансовую поддержку аграриям по льготной процентной ставке и со специальными предложениями по условиям залога. Только с начала года свыше 90 предприятий Волгоградской области получили кредиты по льготной ставке.
Кредитный портфель Сбербанка предприятиям сельскохозяйственной отрасли Волгоградской области вырос в первом полугодии 2019 года на49% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
«В этом году Сбербанк в Волгограде представил на выставке широкую линейку кредитов для сельхозтоваропроизводителей, а также уделил внимание банковским онлайн сервисам для предпринимателей. Мы всегда активно поддерживали местных аграриев и сегодня благодаря налаженному диалогу с региональной властью при участии Сбербанка в различных федеральных программах банк может делать это максимально эффективно», – отметил заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк, Сергей Вяткин.
Мероприятие объединило более 150 представителей аграрного сектора из 20 регионов России и ближнего зарубежья. Поддержку выставке оказывает Администрация региона и Комитет сельского хозяйства Волгоградской области. Вниманию посетителей были представлены новейшие разработки сельскохозяйственного машиностроения, а также продукты и услуги для развития аграрного сектора. Для приобретения новых технологий и повышения урожайности сельхоз отрасли оказывается значительная поддержка со стороны государства и банков.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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