По дворам Волгограда пошли крушители предвыборной рекламы

Общество 05.08.2019 17:48
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05.08.2019 17:48
В Краснооктябрьском районе Волгограда нашествию вандалов подверглись информационные щиты с предвыборной агитацией, установленные во дворах около подъездов. Как рассказал ИА «Высота 102» кандидат в депутаты Волгоградской облдумы Михаил Таранцов, сигнал о том, что группа из 5-6 крепких ребят разбивает рекламные щиты во дворе дома №35 по ул. Штеменко, поступил ему около 23-00 часов 2 августа. Кандидат позвонил в полицию, стражи порядка выехали на место происшествия, однако молодчиков уже и след простыл. На следующий день выяснилось, что подобное произошло и в других дворах домов №№29, 33 и 39 по ул. Штеменко. Некоторые щиты оказались поврежденными, из «внутренностей» некоторых были удалены различные объявления, в том числе коммерческая реклама, а также портреты кандидата в депутаты облдумы Михаила Таранцова. Сегодня кандидат обратился с соответствующим заявлением в полицию.
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