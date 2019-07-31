Волгоградские власти убрали с дороги две компании





Две дорожно-строительные организации, не справившиеся с муниципальными контрактами, лишены права восстанавливать волгоградские дороги. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, МУ «Комдорстрой» в одностороннем порядке расторгло контракты на реконструкцию дорог с ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой» и ООО «Таганрогское ДСУ». Основанием стало нарушение сроков выполнения работ, выявленное муниципальными службами в ходе плановых проверок.

С обеими организациями были заключены муниципальные контракты по результатам проведения открытых электронных торгов в апреле текущего года. Согласно условиям контрактов, дорожные предприятия взяли на себя обязательства по приведению в порядок 8 объектов улично-дорожной сети в Тракторозаводском и Советском районах города.

В ходе очередной проверки специалисты муниципального учреждения выявили отклонение от графика производства работ на некоторых объектах в Тракторозаводском районе, а также на дорогах по ул. Полухина и Автомобилистов в Советском районе. В адрес подрядных организаций были направлены письменные уведомления с требованием устранить нарушение сроков производства работ. Однако в ходе повторных проверок выяснилось, что отставание от установленных сроков сохраняется. Несмотря на то, что качество проведенных работ соответствовало всем нормам и требованиям, муниципалитет принял решение о расторжении контрактов, поскольку дальнейшее нарушение сроков могло поставить под угрозу выполнение запланированных работ. Финансовые средства за невыполненные работы компаниям-нарушителям выплачиваться не будут. МУ «Комдорстрой» направило уведомление в ФАС о внесении данных организаций в перечень недобросовестных исполнителей.

Площадь объектов, работы на которых выполнялись с нарушениями сроков, составляют менее 16 % от общей площади дорог, запланированных к реконструкции в Волгограде в 2019 году. В настоящее время заканчивается подготовка документов для проведения нового аукциона на выполнение намеченного объема работ до окончания дорожно-строительного сезона.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, проверки качества и сроков выполнения реконструкции проводятся на каждом объекте – это позволяет обеспечить высокое качество проведения работ. Дорога принимается в эксплуатацию только после подтвержденного соответствия всем строительным нормам и правилам. Обязательным условием для заключения муниципальных контрактов является обеспечение гарантийных обязательств, в рамках которых дорожно-строительные компании несут ответственность за состояние дорожного покрытия в течение четырех лет. Такой подход к строительству и реконструкции городской сети дорог себя полностью оправдал: восстановленные подобным образом дороги – это все Продольные магистрали, улицы Кубанская, Кубинская, 7-я Гвардейская, Хиросимы и другие – успешно выдерживают испытание нагрузками – и транспортными, и климатическими.



