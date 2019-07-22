В Волгоград из Котельниково доставили всех пострадавших при взрыве газового баллона





Сегодня консилиум врачей принял решение транспортировать в Волгоград всех пострадавших при взрыве ручного газового баллона в Котельниково. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, пенсионерку, студентку и школьницу, которые получили тяжелейшие ожоги, доставили в 25-ю больницу скорой медицинской помощи. 10-летнюю девочку транспортировали вертолетом «Ансат» в первой половине дня, затем в Волгоград санавиация доставила студентку. 64-летнюю женщину перевезли из Котельниково наземным транспортом. Сообщается, что состояние всех троих крайне тяжелое.

Напомним, что в воскресенье днем в одном из частных домов по улице Сербина семья разжигала мангал. Для этого использовали ручной газовый баллон, который оставили рядом с источником огня. Он нагрелся, упал в мангал и взорвался.

У пенсионерки ожоги 30-35% тела, у студентки 4 курса Воронежского госуниверситета ожоги 40% тела, а у 10-летней школьницы ожоги 90% тела.



