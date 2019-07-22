В Волгоградской области животные покусали свыше 3 тысяч человек





Свыше 3,3 тысячи человек по итогам шести месяцев этого года обратились к врачам с жалобами на укусы животных. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, обращений за полгода зарегистрировано на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Антирабическое лечение назначено всем пострадавшим.

По данным комитета ветеринарии Волгоградской области, с начала года в регионе зарегистрировано 6 случаев заболевания бешенством животных. Среди инфицированных - две кошки, две собаки, 1 корова, есть и дикие животные.

Справка. Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Каждые 10 минут в мире от бешенства погибает один человек. Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека. Предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными.



