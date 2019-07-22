СУ СКР по Волгоградской области приглашает детей-сирот на учебу в Москву





Следственное управление СКР по Волгоградской области осуществляет отбор граждан для поступления в Московскую академию СК России на условиях целевого приема из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как уточнили ИА "Высота 102" в пресс-службе ведомства, в ФГКОУ ВО "Московская академия Следственного комитета Российской Федерации" реализуются программы высшего образования по направлению – "Правовое обеспечение национальной безопасности" и магистратуры – по магистерской программе "Следственная деятельность". Для обучения по программе военной подготовки офицеров запаса создан Военный учебный центр, по окончании которого присваивается воинское звание "лейтенант" при зачислении в запас. Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе, в срок до 26 июля необходимо обратиться в отдел кадров СУ СКР РФ по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 64А с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 13-45. Кандидатам при себе необходимо иметь копию паспорта.



