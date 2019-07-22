Общество

СУ СКР по Волгоградской области приглашает детей-сирот на учебу в Москву

Общество 22.07.2019 12:08
742 14
22.07.2019 12:08


Следственное управление СКР по Волгоградской области осуществляет отбор граждан для поступления в Московскую академию СК России на условиях целевого приема из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как уточнили ИА "Высота 102" в пресс-службе ведомства, в ФГКОУ ВО "Московская академия Следственного комитета Российской Федерации" реализуются программы высшего образования по направлению  – "Правовое обеспечение национальной безопасности" и магистратуры – по магистерской программе "Следственная деятельность". Для обучения по программе военной подготовки офицеров запаса создан Военный учебный центр, по окончании которого присваивается воинское звание "лейтенант" при зачислении в запас. Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе, в срок до 26 июля необходимо обратиться в отдел кадров СУ СКР РФ по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 64А с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 13-45. Кандидатам при себе необходимо иметь копию паспорта.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Частные дома в городском пейзаже Волгограда хранят тайны за глухими заборами (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21.07.2019 19:53
40131 22
В Волгограде ливень выпустил на свободу потоки фекалий (ВИДЕО)
13.07.2019 20:52
55082 0
Подследственный генерал Музраев поблагодарил медиков «Лефортово»
10.07.2019 18:38
28898 0
Общество
22.07.2019 16:31
Общество 22.07.2019 16:31
505 4 Обсудить

0
Далее
Общество
22.07.2019 16:14
Общество 22.07.2019 16:14
8144 21 Обсудить

0
Далее
Общество
22.07.2019 15:00
Общество 22.07.2019 15:00
1485 Обсудить

0
Далее
Общество
22.07.2019 11:54
Общество 22.07.2019 11:54
7474 23 Обсудить

0
Далее
Общество
22.07.2019 10:45
Общество 22.07.2019 10:45
541 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.07.2019 19:53
Общество 21.07.2019 19:53
40131 22 Обсудить

0
Далее
Общество
21.07.2019 15:49
Общество 21.07.2019 15:49
16632 0 Обсудить

0
Далее
Общество
21.07.2019 13:26
Общество 21.07.2019 13:26
10806 0 Обсудить

0
Далее
Общество
21.07.2019 12:28
Общество 21.07.2019 12:28
8854 0 Обсудить

0
Далее
Общество
21.07.2019 07:57
Общество 21.07.2019 07:57
7768 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.07.2019 20:14
Общество 20.07.2019 20:14
20251 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.07.2019 12:05
Общество 20.07.2019 12:05
2729 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.07.2019 08:38
Общество 20.07.2019 08:38
1705 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2019 17:36
Общество 19.07.2019 17:36
12067 12 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2019 17:34
Общество 19.07.2019 17:34
1994 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:12
На Волжском трубном заводе чествовали лучших металлурговСмотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области животные покусали свыше 3 тысяч человекСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде участника Великой Отечественной войны коммунальщики довели до горьких слез Смотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Волгоградский алюминиевый завод встретил День металлурга новыми достижениямиСмотреть фотографии
15:22
МегаФон представил серию решений «интернета вещей» для бизнеса и муниципалитетовСмотреть фотографии
15:00
На север Волгоградской области идут грозы с сильным ветромСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области в превышении должностных полномочий уличен экс-начальник отдела УФССПСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области аптечную сеть поймали на продаже опасных для здоровья "фанфуриков"Смотреть фотографии
13:08
В Волгограде кандидат в губернаторы от непарламентской партии «сдался» в избиркомСмотреть фотографии
12:29
На юге Волгограда пенсионер устроил стрельбу из-за шума газонокосилкиСмотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области канализацию в многоквартирном доме отремонтировали на бумагеСмотреть фотографии
12:08
СУ СКР по Волгоградской области приглашает детей-сирот на учебу в МосквуСмотреть фотографии
11:54
Мэрия Волгограда не торопится выполнять обещания: ад для жителей приговоренного к сносу дома продолжается Смотреть фотографии
11:39
Экс-чиновнику из Средней Ахтубы Волгоградской области выставили счет за взятку кирпичомСмотреть фотографии
10:06
Два человека утонули во время отдыха у воды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:17
Три человека пострадали в Волгоградской области при взрыве газового баллона в мангалеСмотреть фотографии
08:43
Облкомприроды вмешалось в скандальное дело «по зачистке» пруда-накопителя от отходов с вывезенной из Волгограда свалкиСмотреть фотографии
19:53
Частные дома в городском пейзаже Волгограда хранят тайны за глухими заборами (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
15:50
Рекомендовано: читаем книги по культовым сериаламСмотреть фотографии
15:49
Беспредел управляющей компании сподвиг жителя Волгограда на грустное творчествоСмотреть фотографии
13:26
Жителей отрезанного от цивилизации хутора в Волгоградской области осчастливили расползающейся дорогойСмотреть фотографии
12:47
В волгоградской больнице скончалась бабушка после наезда автобусаСмотреть фотографии
12:28
«8 км в длину и 1 км в ширину»: в Волгоградской области саранчу достанут из-под землиСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде кандидат-списочник «Справедливой России» хранит в банках 52 млн рублейСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде девочка на самокате наехала на «КамАЗ»Смотреть фотографии
07:57
В Волгограде перевозчику более 42 тонн нелегального табака для кальяна выписали штраф на миллионСмотреть фотографии
06:30
Чиновники заставляют волгоградцев платить УК-«фантому»Смотреть фотографии
20:14
«А все другое – суета»: праздничный концерт с участием звезд на юбилее Волжского обойдется более чем в 14 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:02
Скучающий на каникулах школьник из Петербурга «заминировал» фирму в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:58
Волгоградский «Ротор» провел победный матч в КрасноярскеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 