В Волгоградской области подросток на легковушке сбил ребенка

Происшествия 20.07.2019 10:41
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20.07.2019 10:41
Водитель-подросток, который сел за руль без разрешения взрослых, сбил 4-летнего ребенка во Фроловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером в хуторе Колободов. 14-летний подросток, не имеющий права управления, воспользовался без спроса автомашиной отца. Двигаясь по дороге на «ВАЗ-21093» несовершеннолетний совершил наезд на 4-летнего ребенка, который выбежал из-за стоявшего транспортного средства на проезжую часть. В результате ДТП малыша с множественными травмами доставили в больницу Волгограда.
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