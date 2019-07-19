В Волгограде на участке пути скоростного трамвая меняют рельсы





Замене подлежит около 100 метров рельсов на участке пути между станциями скоростного трамвая "Больница №5" и "Автоцентр" в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА "высота 102" в МУП "Метроэлектротранс", специалисты уже приступили к работам - на участке трудятся две бригады, задействована спецтехника.

Перекладка трамвайного полотна ведется поэтапно – небольшими участками. Демонтировав старые рельсы, специалисты сразу же укладывают на их место новые. Необходимые материалы к месту работ доставляет вагон-рельсотранспортер. Для обеспечения бесперебойного движения электротранспорта основные мероприятия проводятся в ночное время.

В пресс-службе МУП отметили, что в рамках работ по планомерному обновлению объектов инфраструктуры в начале июля было реконструировано два участка трамвайного полотна в Дзержинском районе и на маршруте трамвая №13 в Краснооктябрьском районе. Порядка 100 новых шпал было уложено на отрезке от остановки "Экономико-технический колледж" до улицы им. Маршала Еременко. А в Дзержинском районе уже завершены работы по замене участка трамвайного пути между остановками "Лицей №7" и "Жилгородок". Более комфортным стал проезд для пассажиров трамвайных маршрутов №№5, 7, 10 и 12.

Всего для обеспечения безопасного и плавного движения подвижного состава служба пути МУП "Метроэлектротранс" следит за состоянием свыше 125 км пассажирских путей и 214 стрелочных переводов.



