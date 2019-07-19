В Волгограде на участке пути скоростного трамвая меняют рельсы

Общество 19.07.2019 12:52
257 0
19.07.2019 12:52
Замене подлежит около 100 метров рельсов на участке пути между станциями скоростного трамвая "Больница №5" и "Автоцентр" в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА "высота 102" в МУП "Метроэлектротранс", специалисты уже приступили к работам - на участке трудятся две бригады, задействована спецтехника.
Перекладка трамвайного полотна ведется поэтапно – небольшими участками. Демонтировав старые рельсы, специалисты сразу же укладывают на их место новые. Необходимые материалы к месту работ доставляет вагон-рельсотранспортер. Для обеспечения бесперебойного движения электротранспорта основные мероприятия проводятся в ночное время.
В пресс-службе МУП отметили, что в рамках работ по планомерному обновлению объектов инфраструктуры в начале июля было реконструировано два участка трамвайного полотна в Дзержинском районе и на маршруте трамвая №13 в Краснооктябрьском районе. Порядка 100 новых шпал было уложено на отрезке от остановки "Экономико-технический колледж" до улицы им. Маршала Еременко. А в Дзержинском районе уже завершены работы по замене участка трамвайного пути между остановками "Лицей №7" и "Жилгородок". Более комфортным стал проезд для пассажиров трамвайных маршрутов №№5, 7, 10 и 12.
Всего для обеспечения безопасного и плавного движения подвижного состава служба пути МУП "Метроэлектротранс" следит за состоянием свыше 125 км пассажирских путей и 214 стрелочных переводов.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
54812 0
10.07.2019 18:38
28237 0
В Волгоградской области администрацию обязали взять на учет бесхозные квартиры19.07.2019 11:07
В Волгограде чаще всего угоняют "Toyota"19.07.2019 08:17
В Краснооктябрьском районе Волгограда трактор ковшом замахнулся на дом-призрак18.07.2019 15:46
В Волгограде пассажиров возил автобус без тормозов18.07.2019 13:26
Визажист из Волжского заняла денег лжеполицейским18.07.2019 12:49
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: наиболее злостных должников ждет отключение18.07.2019 06:52
Застрявшие в Греции российские туристы вылетели в Волгоград17.07.2019 18:10
"Тяп-ляп и готово": как УК в Волгограде пришла "спасать" жильцов дома в Волгограде от бесконечных потопов17.07.2019 18:02
Магия числа «228»: Второй кандидат в губернаторы Волгоградской области собрал подписи17.07.2019 14:35
На выборах в Волгоградской области избирателей-инвалидов ждут диковинные новшества17.07.2019 13:39
Страховка в турпакете: лечить нельзя - отказать17.07.2019 12:49
Волгоградская гордума "объявила бой" пробкам на жд-переезде в поселке Горького17.07.2019 11:59
Ожидающих вылета волгоградских туристов снова заселили в отели Греции17.07.2019 11:32
В Волгограде детей хотели отвезти в лагерь на неисправных микроавтобусах17.07.2019 10:50
В Волгоградском облсуде вернулись к громкому делу пластического хирурга17.07.2019 09:44
Реклама