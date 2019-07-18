



По итогам пяти месяцев 2019 года банк ВТБ в Волгограде увеличил ресурсный портфель на 3,1 млрд рублей, до 27,1 млрд рублей с учетом инвестпродуктов. С начала года рост составил 13%.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество клиентов, открывших вклад в региональном офисе ВТБ, увеличилось на треть - до 4,3 тыс. человек. Через мобильный и интернет-банк депозиты оформили свыше 4,2 тыс. человек (+10%).

Текущие и накопительные счета остаются самым популярным продуктом у жителей региона. На них приходится 48% портфеля. При этом доля инвестиционных инструментов не изменилась и составила 9%. Все остальные сбережения волгоградцев хранятся в виде классических депозитов. Средняя сумма вклада превысила 352 тысячи рублей.

Кроме того, состоятельные клиенты в рамках премиального обслуживания проявляли большой интерес к структурным продуктам. За первое полугодие на треть увеличился спрос на облигации, достигнув 132,5 млн рублей. Портфель ПИФов вырос на 40%, до 268,2 млн рублей.