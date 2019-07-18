Общество

В Краснооктябрьском районе Волгограда трактор ковшом замахнулся на дом-призрак

Общество 18.07.2019 15:46
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18.07.2019 15:46



К сносу бывшего жилого трехэтажного дома приступили сегодня коммунальщики в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», строение, расположенное по адресу ул.Северный городок, 6, признали аварийным 11 лет назад, но завершили расселять жильцов только год назад. Как часто бывает, граждане оказались несогласны с тем жильем, которое им предложил муниципалитет или с размером денежной компенсации. Судебные тяжбы между горожанами и властями, как правило,  длятся годами, в течение которых приступить к демонтажу домов не возможно. 
Эта трехэтажка в Северном городке давно походила на страшного призрака с огромными темными дырами вместо окон. Дом был все эти годы огорожен, и как выражаются чиновники «законсервирован». Часто в него с инспекциями наведывались специалисты профильных служб. Тем не менее, в здании периодически случались пожары из-за визитов маргинальных компаний. 
Как пояснил и.о. заместителя главы администрации Краснооктябрьского района Антон Будник, сейчас на объекте работает всего одна единица спецтехники – гусеничный трактор с ковшом, но понадобится еще порядка 4-5 машин. Уже в начале будущей недели бригады рабочих закончат разбор фундамента и подготовят его для дальнейшей передачи инвестору. На месте заброшенного дома построят новый многоквартирный дом.

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