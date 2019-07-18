Общество

В Волгограде пассажиров возил автобус без тормозов

Общество 18.07.2019 13:26
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18.07.2019 13:26


Автобус с неисправной тормозной системой и другими неполадками выявили сегодня волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. По полученным сведениям, проблемный транспорт обнаружили во время проверки, которую проводили сотрудники технического надзора ГИБДД. У принадлежащего транспортному предприятию автобуса марки “Волгабас”, который обслуживает маршрут “Грачи-Волгоград”, отсутствовал тахограф и исправные огнетушители, они были либо просрочены, либо не работали. К тому же, вместо того, чтобы закрепить их на в салоне на штатных местах, огнетушители свалили в кабине. Приборная панель была полуразобрана и там были оголенные провода. Вдобавок ко всему, под приборной панелью нашли емкости с легковоспламеняющимися жидкостями. Автобус сняли с маршрута и поместили на спецстоянку.
Напомним, что только в минувшее воскресенье, 14 июля, в Городищенском районе дотла сгорел рейсовый автобус. Тогда, по мнению специалистов, основной причиной возгорания стало неудовлетворительное техническое состояние транспорта.
В отношении водителя и должностных лиц транспортного предприятия возбуждены дела  об административных правонарушениях. В  перевозчику  направили предписание об устранении выявленных недостатков.

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