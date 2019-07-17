Общество 17.07.2019 13:39
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17.07.2019 13:39
Впервые 8 сентября на выборах в Волгоградской области кроме наблюдателей на участках будут присутствовать и волонтеры. Об этом сегодня на заседании общественного совета избиркома региона заявил председатель комиссии Виктор Черячукин. Молодые люди, которых можно будет узнать по жилетам с опознавательной символикой, нагрудным знакам и кепкам, окажут помощь избирателям из числа инвалидов и маломобильных групп населения.
Добровольцы будут находиться, прежде всего, в тех местах, где имеются препятствия для инвалидов. Известно, что это будут участки именно в городских округах. На сегодняшний день из 1480 УИКов региона порядка 55 помещений находятся на вторых этажах зданий. Из них около 12 оснащены подъемниками, остальные – недоступны для инвалидов. По словам ответственного секретаря облизбиркома Анатолия Ярылкина, комиссия вместе с местными властями сейчас работает над тем, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для колясочников на всех 100% участков.
Еще одно новшество представляет собой интерактивные кабины для голосования инвалидов. Подобные технические комплексы в рамках эксперимента уже опробовали в ряде других субъектов России. Комплектации данных устройств могут быть самые различные. Избирком Волгоградской области проконсультировался с обществами по защите прав инвалидов на предмет того, какие опции интерактивных кабин, действительно, будут полезны, в каких нет целесообразности. Комплексы включают в себя кнопку, которая устанавливается на входе в здание для связи с членами УИК. Такая же кнопка будет вмонтирована внутрь кабины для голосования на случай, если у инвалида возникнут какие-то сложности. Передвигаться по участку избирателям помогут тактильные дорожки. Этими и еще рядом функций обладают интерактивные кабинки.
Стоимость одного устройства, которым оснастят участки для голосования в Волгоградской области, составила порядка 100 тысяч рублей. Всего их закуплено в специализированном тифлоцентре 27 штук. На каждый район Волгограда приходится по две кабины. В Волжском такие комплексы установят на шести участках, в Камышине – две, в Михайловке, Фролово и Урюпинске – по одному.
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