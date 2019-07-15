Общество

В Волгограде гранит на набережной «омолодят» за 2 миллиона

Общество 15.07.2019 14:57
422 6
15.07.2019 14:57


Гранитную облицовку подпорных стен на Центральной набережной Волгограда обновят за 2 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102", электронный аукцион на выполнение соответствующих работ размещен сегодня на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МБУ "Волгоградзеленхоз". В соответствии с проектной документацией, разработанной АО "Приволжтрансстрой", планируется разобрать облицовку стен из гранитных плит, произвести их очистку от раствора и грунта, обработать новыми специальными растворами и уложить гранитные плиты обратно на подпорные стены. Все это должно быть выполнено за месяц - до 15 августа текущего года.
Напомним, Центральная набережная Волгограда с 2018 года находится на реконструкции. Проектом предусмотрено строительство многоуровневых террас, спусков, а также амфитеатра с мостовым переходом через проезжую часть рокадной дороги. Площадь новой зеленой зоны с фонтанами составит 16 га. По задумке архитекторов, главным элементом обновленной городской набережной от речного порта до памятника "БК-13" станет прогулочная аллея длиной 18 км. Конечный срок реализации дорогостоящего проекта (почти 2 миллиарда рублей), на который выделены федеральные деньги, - 2021 год. В мае этого года после ремонта была открыта верхняя терраса Центральной набережной и главная лестница. На остальных участках работы продолжаются.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
В Волгограде ливень выпустил на свободу потоки фекалий (ВИДЕО)
13.07.2019 20:52
53650 0
Подследственный генерал Музраев поблагодарил медиков «Лефортово»
10.07.2019 18:38
27381 0
«Он один, бедный, надрывается»: волгоградцы хотят спросить Владимира Путина про пенсии, зарплаты и коррупцию
19.06.2019 16:48
24951 25
Общество
15.07.2019 12:47
Общество 15.07.2019 12:47
4772 9 Обсудить

0
Далее
Общество
15.07.2019 11:34
Общество 15.07.2019 11:34
5263 26 Обсудить

0
Далее
Общество
15.07.2019 10:21
Общество 15.07.2019 10:21
1628 9 Обсудить

0
Далее
Общество
14.07.2019 16:47
Общество 14.07.2019 16:47
13279 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.07.2019 12:53
Общество 14.07.2019 12:53
6839 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.07.2019 12:18
Общество 14.07.2019 12:18
7438 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.07.2019 07:56
Общество 14.07.2019 07:56
4514 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.07.2019 06:09
Общество 14.07.2019 06:09
19274 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2019 20:52
Общество 13.07.2019 20:52
53650 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2019 20:05
Общество 13.07.2019 20:05
4927 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2019 20:02
Общество 13.07.2019 20:02
11519 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2019 16:02
Общество 13.07.2019 16:02
5870 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2019 11:27
Общество 13.07.2019 11:27
980 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2019 17:32
Общество 12.07.2019 17:32
4720 2 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2019 13:02
Общество 12.07.2019 13:02
2590 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:41
«Почем муниципальный фильтр?»: кандидаты в губернаторы Волгоградской области – о наболевшемСмотреть фотографии
16:24
Налоговому должнику из Волгоградской области не дали "спрятаться" в ВоронежеСмотреть фотографии
15:49
Сбербанк расширил линейку онлайн-сервисов по управлению номинальными счетами для зачисления социальных выплатСмотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом электромонтер попал в больницу после ремонта ЛЭПСмотреть фотографии
15:15
«Честный знак»: как начать продажу маркированных товаровСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде гранит на набережной «омолодят» за 2 миллионаСмотреть фотографии
14:52
В Волгоградской области глава Ленинского района ушел в отставкуСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде эвакуировали отделение банкаСмотреть фотографии
13:46
Волгоградцев предупредили о массовой рассылке налоговых уведомленийСмотреть фотографии
13:05
Артисты «Царицынской оперы» поздравили коллектив «КАУСТИКа» концертом перед заводской проходнойСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде женщина-врач скрылась после ДТП с двумя иномарками (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:47
В Волгограде благоустройство Центральной набережной шагнуло в сторону Ворошиловского районаСмотреть фотографии
12:10
Волжане в августе получат платежки с новыми тарифами за отопление и горячую водуСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде прощаются с погибшей судьейСмотреть фотографии
10:21
За позорный ремонт дворовой дороги в Волгограде подрядчик попал в черный списокСмотреть фотографии
10:03
Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в ВолжскомСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области мужчина утонул вместе со своей "Ладой Грантой"Смотреть фотографии
09:12
В Волгограде поймали рецидивиста-разбойникаСмотреть фотографии
19:12
«По дворам, как по волнам»: в Волгограде после благоустройства провалилась дорога Смотреть фотографииCмотреть видео
19:10
Пассажирский автобус сгорел на московской трассе под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:26
Имевший судимость за убийство кандидат от «СР» больше не хочет в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
16:47
После дождей жизнь обитателей дома в центре Волгограда превращается в кошмарСмотреть фотографииCмотреть видео
15:15
В Волгограде пассажир напал на водителя автобусаСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградской области селянин разорил хозяйство пенсионераСмотреть фотографии
12:53
«Уличный артист»: самые поющие волгоградцы живут в Кировском районеСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде задержка зарплаты обернулась для МУПа денежным штрафомСмотреть фотографии
07:56
Дворцу спорта в Волгограде «подкинули» еще 25 миллионовСмотреть фотографии
06:09
Мусорный регоператор Волгоградской области наводит ужас на жителей мертвыми душамиСмотреть фотографии
20:52
В Волгограде ливень выпустил на свободу потоки фекалий (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:05
В Волгограде из-за дождя встали трамваиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 