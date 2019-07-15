В Волгограде гранит на набережной «омолодят» за 2 миллиона

Общество 15.07.2019 14:57
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15.07.2019 14:57
Гранитную облицовку подпорных стен на Центральной набережной Волгограда обновят за 2 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102", электронный аукцион на выполнение соответствующих работ размещен сегодня на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МБУ "Волгоградзеленхоз". В соответствии с проектной документацией, разработанной АО "Приволжтрансстрой", планируется разобрать облицовку стен из гранитных плит, произвести их очистку от раствора и грунта, обработать новыми специальными растворами и уложить гранитные плиты обратно на подпорные стены. Все это должно быть выполнено за месяц - до 15 августа текущего года.
Напомним, Центральная набережная Волгограда с 2018 года находится на реконструкции. Проектом предусмотрено строительство многоуровневых террас, спусков, а также амфитеатра с мостовым переходом через проезжую часть рокадной дороги. Площадь новой зеленой зоны с фонтанами составит 16 га. По задумке архитекторов, главным элементом обновленной городской набережной от речного порта до памятника "БК-13" станет прогулочная аллея длиной 18 км. Конечный срок реализации дорогостоящего проекта (почти 2 миллиарда рублей), на который выделены федеральные деньги, - 2021 год. В мае этого года после ремонта была открыта верхняя терраса Центральной набережной и главная лестница. На остальных участках работы продолжаются.
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