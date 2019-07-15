Общество 15.07.2019 17:03
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15.07.2019 17:03
Вот так стало.
В поселке Новониколаевске исчезла мусорная свалка, которая с прошлого года копилась рядом со зданием администрации. Как рассказали местные жители, после публикации материала на сайте ИА «Высота 102» разбором мусорных завалов рабочие занимались два дня. «Вывезли несколько КАМАЗов хлама, мы глазам своим не верим», - рассказали жители поселка.
Напомним, мы сообщали о проблеме жителей поселка в материале «В райцентре Волгоградской области под носом у чиновников в прошлогоднем мусоре поселились крысы». Люди жаловались на антисанитарию и на равнодушие властей, которые не предпринимали никаких попыток, чтобы повлиять на регоператора и побудить его делать свою работу качественно.
А вот так было.
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