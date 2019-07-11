В райцентре Волгоградской области под носом у чиновников в прошлогоднем мусоре поселились крысы





В поселке Новониколаевский в прошлогодних мусорных завалах поселились крысы. Это обстоятельство переполнило чашу терпения жителей поселка, которые уже всерьез опасаются распространения опасных инфекций. «Самое ужасное, что эта мусорка на улице Первомайской, 81 находится позади здания поселковой администрации, всего в нескольких метрах, - рассказали ИА «Высота 102» жители. – Но, похоже, наши власти это обстоятельство не беспокоит. Чиновники готовы, видимо, вдыхать эти жуткие ароматы, лишь бы не беспокоить «по пустякам» регоператора». По словам жителей поселка, часть мусора здесь копится с прошлого года, когда сюда привезли отходы после обрезки деревьев. Все остальное накопилось с ранней весны. Мусор из контейнеров вывозят, а вот все, что рядом с ними, рабочие обходят стороной. «У нас такого никогда не было. Всегда зачищалась площадка рядом с контейнерами, приезжал раз в неделю трактор и все вывозил. Теперь мы платим сумасшедшие деньги регоператору, но там, видимо, считают, что мы должны не только платить свои кровные, но и мусор сами вывозить», - возмущаются люди.









По словам жителей поселка, ситуация с мусором обострилась в последнее время. Жители частного сектора жалуются, что машины стали приходить очень редко, постоянно нарушается график вывоза. В результате люди вынуждены приносить пакеты с мусором как раз к поселковой администрации. Но чиновников, вероятно, соседство с крысами вполне устраивает. Чего не скажешь про остальных жителей поселка.



