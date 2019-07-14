Происшествия 14.07.2019 11:12
304 0
14.07.2019 11:12
Около двух десятков жильцов пришлось эвакуировать пожарным из девятиэтажки в Центральном районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, огонь вспыхнул накануне около шести часов вечера в многоквартирном доме на улице Невской. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №3. Оказалось, что огонь охватил вещи, стоявшие в общем коридоре, на последнем этаже дома. Пожар потушили примерно за четверть часа, однако, из соображений безопасности, людей на некоторое время пришлось вывести на улицу. Жильцам не повезло вдвойне - кроме пожара они попали под ливень.
По мнению специалистов, возможной причиной возгорания стало чье-то неосторожное обращение с огнем.
Реклама
Популярное по теме
12.07.2019 17:50
15465 7
17.06.2019 17:13
20066 2
29.06.2019 11:48
25411 0
В ДТП с бензовозом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" вспыхнул пожар, есть пострадавший14.07.2019 11:25
Происшествия 14.07.2019 11:25
420 0 Обсудить
В Волгограде после пожара в частном доме найдено тело погибшего13.07.2019 11:46
Происшествия 13.07.2019 11:46
2114 0 Обсудить
В Волгоградской области иномарка из Саратова вылетела с дороги, трое человек в больнице13.07.2019 11:23
Происшествия 13.07.2019 11:23
766 0 Обсудить
В Волгограде столкнулись маршрутка и три легковушки, есть пострадавший13.07.2019 11:07
Происшествия 13.07.2019 11:07
1137 0 Обсудить
Волгоградец пожаловался в полицию на обман при оплате секс-услуг13.07.2019 10:53
Происшествия 13.07.2019 10:53
10327 0 Обсудить
В Волгограде совершено нападение на инженера завода "Красный Октябрь"12.07.2019 17:50
Происшествия 12.07.2019 17:50
15465 7 Обсудить
Мошенники списали со счетов 9 жителей Волгоградской области полмиллиона рублей12.07.2019 10:46
Происшествия 12.07.2019 10:46
4796 7 Обсудить
Под Волгоградом в лобовом ДТП с грузовиком из Кургана один человек погиб и двое ранены12.07.2019 10:02
Происшествия 12.07.2019 10:02
2970 0 Обсудить
В Волгограде на пожаре погиб мужчина12.07.2019 09:31
Происшествия 12.07.2019 09:31
1196 0 Обсудить
В Волгограде задержали дебошира с топором и газовым баллончиком12.07.2019 09:14
Происшествия 12.07.2019 09:14
2464 0 Обсудить
В центре Волгограда женщина-судья выпала с 16-го этажа (ВИДЕО)11.07.2019 17:20
Происшествия 11.07.2019 17:20
16591 14 Обсудить
Иностранец пострадал в волгоградском автобусе из-за девушки в наушниках11.07.2019 15:52
Происшествия 11.07.2019 15:52
2387 0 Обсудить
Лжевнук из Новосибирска выманил деньги у пенсионера из Волгоградской области11.07.2019 12:25
Происшествия 11.07.2019 12:25
1083 0 Обсудить
В многоэтажке в Волжском загорелся пластиковый мусоросборник11.07.2019 09:54
Происшествия 11.07.2019 09:54
624 1 Обсудить
Маршрутка перевернулась на дороге в Волжском, есть пострадавший11.07.2019 09:36
Происшествия 11.07.2019 09:36
1283 1 Обсудить
Реклама