В Волгограде ливень выпустил на свободу потоки фекалий (ВИДЕО)

Общество 13.07.2019 20:52
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13.07.2019 20:52
Зловонные потоки фекалий заполонили улицу Штеменко в Краснооктябрьском районе, сообщает ИА «Высота 102». По дороге и тротуарам из переполненных дождевой водой канализационных колодцев течет черная жижа, которая скапливается в районе остановки общественного транспорта «Монолит». Некоторые автомобили не справляются с неожиданным препятствием и глохнут, пешеходы вынуждены погружать ноги в вонючее месиво, чтобы продолжить путь. Подробности – в видеоматериале ИА «Высота 102».
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