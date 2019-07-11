В «Мишкином лесу», высаженном единороссами Волжского, появился первый «обитатель»





В парке «Новый город» в Волжском появился первый «обитатель» – топиарная фигура медведя. На этом участке парка, названном «Мишкин лес», активисты и сторонники Волжского местного отделения партии «Единая Россия», депутаты фракций Волгоградской областной и Волжской городской дум, ребята из «Молодой гвардии» в апреле этого года высадили более 50 саженцев-крупномеров, а также кустарники. Участие в субботнике тогда приняло около ста человек.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, саженцы деревьев были закуплены на средства партийцев, которые тогда также пообещали, что ко Дню города здесь появится топиарная фигура медведя – символа партии. И вот обещание выполнено: в установке топиарной фигуры, давшей название этому уголку парка, приняли участие сторонники «Единой России», депутаты городской Думы, активисты «Молодой гвардии» «ЕР».

Вполне возможно, что в парке «Новый город», который становится всё популярнее у волжан, со временем появятся и новые «обитатели», которые будут создавать уют и радовать детвору и их родителей.



