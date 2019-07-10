Общество

«Наши квартиры недооценили»: жители аварийной пятиэтажки в Волгограде пошли в суд за достойной компенсацией

Общество 10.07.2019 12:55
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10.07.2019 12:55


Жители второго подъезда дома №62 по ул. Быстрова в Кировском районе Волгограда, которые больше десяти лет с ужасом наблюдали за процессом разрушения своих квартир и лестничных площадок, наконец, дождались возможности покинуть опасное жилье. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, администрация города приступила к процессу выкупа аварийных квартир. Жильцы теперь на полученные компенсации должны приобрести новые квартиры и выехать из дома. При этом обитатели других трех подъездов, где пока разрушения не такие серьезные,  останутся здесь жить, пока власти не найдут способы  расселения людей. 


Между тем, долгожданная весть о переселении омрачилась для жителей дома стоимостью компенсации. Как утверждают люди, квартиры оценили ниже кадастровой стоимости. Например, трехкомнатную квартиру на пятом этаже – в сумму около 2 миллионов рублей. Владельцы жилья уже выяснили, что приобрести равноценную жилплощадь за такие деньги невозможно. По некоторым оценкам, стоимость квартир различной площади занижена от 100 до 300 тысяч рублей. Шесть семей уже обратились за помощью к адвокатам и независимым оценщикам, а также в суд. Первые дела рассмотрят уже в середине июля. 


Впрочем, большинство жильцов отказались от этой затеи и согласились с тем, что предложили им власти. «Если судиться, то на это понадобится много времени, но в квартирах оставаться уже страшно. В некоторых трещины расширяются не по дням, а по часам, по ночам слышен треск. Боимся быть заживо похороненными в своих квартирах», - говорят люди. Хотя признаются, что теперь для покупки равноценного жилья им придется брать кредиты из-за недостаточной суммы компенсации.


Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно публиковало материалы о злосчастном доме №62 по ул. Быстрова. Проблемы у жильцов начались более десяти лет назад, когда во втором подъезде лестничные пролеты стали отходить от стен. Страшные трещины со сдвигом плит пошли и в самих квартирах. Чтобы попасть в некоторые квартиры, приходилось перешагивать через образовавшиеся провалы. Власти пытались реанимировать дом, например, ставили железные подпорки в подъездах, однако предпринятые меры не помогли – ситуация год от года становилась все критичнее. В конечном итоге дом пришлось признать аварийным. 


Что стало причиной необратимых процессов, которые происходили со зданием, до сих пор точно неизвестно. Жители считают, что виной всему стали потоки воды, которые стекали с горы (дом стоит на склоне – прим. ред. ИА «Высота 102»), траектория движения которых заканчивалась почему-то в подвале дома. Возможно, воды, постоянно наполнявшие подвал, и вызвали разрушения, хотя по внешнему виду дом выглядит вполне благополучным. 


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