Экология

Жизнь в антисанитарии: как в Волгограде "облагораживают" территории мусорными свалками

Экология 07.07.2019 15:28
6578 0
07.07.2019 15:28

 
Вот  такими "красотами" вынуждены любоваться жители нескольких многоэтажек по улице Елецкой и Моздокской в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" волгоградцы, приславшие фото в редакцию, почти три недели назад коммунальщики завезли несколько машин песка, чтобы, видимо, засыпать вечные лужи и грязь перед мусоркой, существование с которыми рядом  сделало их жизнь, как они говорят, "невыносимой". Больше года люди просят руководство  ООО "Управляющая  компания Ворошиловского района" и администрацию Ворошиловского района убрать это, да все попусту.
"Грязь как была, так и осталась, обломки спиленных деревьев как валялись, так и валяются. А теперь появились и эти груды песка. Кроме того, разваливается само ограждение у мусорного контейнера, ветер разносит мусор по всей округе, а при малейшем ветре эти куски железа гремят так, что ночью заснуть практически невозможно", - перечисляют горожане. Более того, эту  антисанитарию изо дня в день  видят сотни волгоградцев, которые проходят мимо и  дышат "ароматами".
Весь год люди пытаются выяснить, кто именно является автором такого "облагораживания"  этой территории на таком видном месте, тем более перед фасадами домов. Ведь все многоэтажки оборудованы мусоропроводами и у каждого подъезда, в дополнение стоят мусорные баки с крышками. "Если в центре  Волгограда мы реально видим перемены в лучшую сторону, то наши перемены - только к худшему. И это - буквально в 10 минутах езды от центра", - заключили жители Волгограда. 
Напомним, "Высота 102" рассказывала о ситуации в материалах "Жителям многоэтажек в Волгограде приготовили "сюрприз" - помойку под окнами" и "Доска позора: в Волгограде жители предложили перенести помойку под окна домов чиновников". Однако, судя по всему, никто из чиновников и депутатов не согласился на предложенный вариант жильцов - убрать  мусорный контейнер с этой территории и самим наслаждаться таким пейзажем. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Всемирно известная после ЧМ-2018 волгоградская мошкара «взяла отпуск»
25.06.2019 11:52
13881 14
Главе Роспотребнадзора в Волгограде внесено представление за укрывательство "левых" ассенизаторов
19.06.2019 13:31
11255 7
В Волгограде «черные лесорубы» вывезли лес с острова Сарпинский на 16 млн рублей
27.06.2019 15:30
8732 8
Экология
06.07.2019 18:09
Экология 06.07.2019 18:09
16899 0 Обсудить

0
Далее
Экология
04.07.2019 22:04
Экология 04.07.2019 22:04
7512 2 Обсудить

0
Далее
Экология
30.06.2019 14:03
Экология 30.06.2019 14:03
6704 0 Обсудить

0
Далее
Экология
28.06.2019 15:52
Экология 28.06.2019 15:52
2292 0 Обсудить

0
Далее
Экология
27.06.2019 15:30
Экология 27.06.2019 15:30
8732 8 Обсудить

0
Далее
Экология
26.06.2019 17:42
Экология 26.06.2019 17:42
1746 2 Обсудить

0
Далее
Экология
26.06.2019 12:43
Экология 26.06.2019 12:43
4437 7 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 17:24
Экология 25.06.2019 17:24
6343 7 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 16:41
Экология 25.06.2019 16:41
2233 10 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 11:52
Экология 25.06.2019 11:52
13881 14 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 09:59
Экология 25.06.2019 09:59
668 2 Обсудить

0
Далее
Экология
23.06.2019 15:42
Экология 23.06.2019 15:42
4657 0 Обсудить

0
Далее
Экология
23.06.2019 14:10
Экология 23.06.2019 14:10
1983 0 Обсудить

0
Далее
Экология
21.06.2019 14:54
Экология 21.06.2019 14:54
3312 4 Обсудить

0
Далее
Экология
19.06.2019 13:31
Экология 19.06.2019 13:31
11255 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:45
В Волгоград эвакуировали ребенка с тяжелыми ожогамиСмотреть фотографии
20:53
Волгоградский «Ротор» открыл новый сезон ФНЛ победой над курским «Авангардом» - 3:0Смотреть фотографии
17:50
Хамство, очереди и запись вперед: волгоградцы о плюсах и минусах современной медицины Смотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Жизнь в антисанитарии: как в Волгограде "облагораживают" территории мусорными свалкамиСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области больше не осталось бракованных домов для переселенцевСмотреть фотографии
11:34
В больнице №12 Краснооктябрьского района Волгограда из-за задымления проводки эвакуировали людейСмотреть фотографии
10:42
Житель Волгоградской области получил почти 9 лет колонии за семечкиСмотреть фотографии
10:29
В СУ СК по Волгоградской области пока отказались от секретной «перешивки» делСмотреть фотографии
10:20
Местный "кулибин" насмерть разбился на самодельном трицикле под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:41
Под Волгоградом прокуроры нашли бесхозные памятники защитникам СталинградаСмотреть фотографии
09:32
Неизвестный мотоциклист сбил коляску с младенцем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:52
Пострадавшая от нападения быка в Волгоградской области заставила раскошелиться его хозяинаСмотреть фотографии
19:00
Избирком закрыл двери для новых кандидатов в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:09
В Росводресурсах предупредили о нештатных ситуациях в Волгоградской области из-за маловодьяСмотреть фотографии
17:26
Трубы, канаты и металл: рабочие волгоградского "Красного Октября" показали характер футболистовСмотреть фотографии
13:42
На юге Волгограда взялись за ликвидацию озера фекалийСмотреть фотографии
12:37
В центре Волгограда 50 пар станцуют латиноамериканские танцыСмотреть фотографии
11:03
Жители Волгоградской области за сутки отдали 1,5 миллиона рублей “роботам”-мошенникамСмотреть фотографии
11:01
Полтора десятка человек эвакуировали ночью при пожаре в Волгоградской области, есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:13
«Назвали нас «захватчиками»: в Волгоградской области у бюджетников и многодетных отнимают землюСмотреть фотографии
09:38
Двое подростков разбились на скутере в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:22
Суд прекратил уголовное преследование врача из Югры за смертельное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:46
В Волгоградской области перевозчика-«прогульщика» лишили лицензииСмотреть фотографии
05:14
В Волгоградской области пастух распродавал чужой скотСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: Заключенные помогают вернуть былое величие Дворцу спорта ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арестСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов
16:01
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочийСмотреть фотографии
15:16
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
13:26
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 