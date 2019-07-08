Вот такими "красотами" вынуждены любоваться жители нескольких многоэтажек по улице Елецкой и Моздокской в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" волгоградцы, приславшие фото в редакцию, почти три недели назад коммунальщики завезли несколько машин песка, чтобы, видимо, засыпать вечные лужи и грязь перед мусоркой, существование с которыми рядом сделало их жизнь, как они говорят, "невыносимой". Больше года люди просят руководство ООО "Управляющая компания Ворошиловского района" и администрацию Ворошиловского района убрать это, да все попусту.

"Грязь как была, так и осталась, обломки спиленных деревьев как валялись, так и валяются. А теперь появились и эти груды песка. Кроме того, разваливается само ограждение у мусорного контейнера, ветер разносит мусор по всей округе, а при малейшем ветре эти куски железа гремят так, что ночью заснуть практически невозможно", - перечисляют горожане. Более того, эту антисанитарию изо дня в день видят сотни волгоградцев, которые проходят мимо и дышат "ароматами".

Весь год люди пытаются выяснить, кто именно является автором такого "облагораживания" этой территории на таком видном месте, тем более перед фасадами домов. Ведь все многоэтажки оборудованы мусоропроводами и у каждого подъезда, в дополнение стоят мусорные баки с крышками. "Если в центре Волгограда мы реально видим перемены в лучшую сторону, то наши перемены - только к худшему. И это - буквально в 10 минутах езды от центра", - заключили жители Волгограда.

Напомним, "Высота 102" рассказывала о ситуации в материалах "Жителям многоэтажек в Волгограде приготовили "сюрприз" - помойку под окнами" и "Доска позора: в Волгограде жители предложили перенести помойку под окна домов чиновников". Однако, судя по всему, никто из чиновников и депутатов не согласился на предложенный вариант жильцов - убрать мусорный контейнер с этой территории и самим наслаждаться таким пейзажем.



