Волгоградке компенсировали 120 тысяч рублей из бюджета за падение на льду





Суд взыскал компенсацию морального вреда и утраченного заработка в пользу жительницы Волгограда, получившей травму на обледенелом тротуаре. Об этом сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская.

Ранее в Дзержинский районный суд обратилась девушка с иском к администрации Волгограда о возмещении ущерба и компенсации морального вреда. Поводом стало падение волгоградки в марте 2018 года на неочищенной наледи на тротуаре на ул. Порт-Саида. Это обернулось травмой в виде перелома и подвывиха нижних конечностей. В связи с чем пострадавшая была вынуждена проходить длительное лечение и оплачивать необходимые медицинские препараты. Кроме того, находясь на стационарном и амбулаторном лечении, девушка потеряла в зарплате. Считая, что ответственность за содержание улично-дорожной сети на данном участке возложена на администрацию Волгограда, жительница Волгограда просила взыскать с ответчика понесённый ею материальный ущерб, а также компенсировать моральный вред.

Суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что вред истцу был причинён в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязанностей по уборке тротуара.

Решением Дзержинского районного суда Волгограда с администрации города в пользу волгоградки были взысканы расходы по плате медицинских услуг в размере 66 237 руб., утраченный заработок в размере 24 582 руб., а также компенсация морального вреда в размере 30 000 руб. Не согласившись с постановленным решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу.

Волгоградский областной суд отклонил доводы жалобы как несостоятельные и оставил решение суда первой инстанции без изменения.



