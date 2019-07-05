Волгоградке компенсировали 120 тысяч рублей из бюджета за падение на льду

Общество 04.07.2019 12:53
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04.07.2019 12:53
Суд взыскал компенсацию морального вреда и утраченного заработка в пользу жительницы Волгограда, получившей травму на обледенелом тротуаре. Об этом сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская.
Ранее в Дзержинский районный суд обратилась девушка с иском к администрации Волгограда о возмещении ущерба и компенсации морального вреда. Поводом стало падение волгоградки в марте 2018 года на неочищенной наледи на тротуаре на ул. Порт-Саида. Это обернулось травмой в виде перелома и подвывиха нижних конечностей. В связи с чем пострадавшая была вынуждена проходить длительное лечение и оплачивать необходимые медицинские препараты. Кроме того, находясь на стационарном и амбулаторном лечении, девушка потеряла в зарплате. Считая, что ответственность за содержание улично-дорожной сети на данном участке возложена на администрацию Волгограда, жительница Волгограда просила взыскать с ответчика понесённый ею материальный ущерб, а также компенсировать моральный вред.
Суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что вред истцу был причинён в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязанностей по уборке тротуара.
Решением Дзержинского районного суда Волгограда с администрации города в пользу волгоградки были взысканы расходы по плате медицинских услуг в размере 66 237 руб., утраченный заработок в размере 24 582 руб., а также компенсация морального вреда в размере 30 000 руб. Не согласившись с постановленным решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу.
Волгоградский областной суд отклонил доводы жалобы как несостоятельные и оставил решение суда первой инстанции без изменения.
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