Дожди и грозы задержатся в Волгоградской области на сутки





Ненастная погода нагрянула в Волгоградскую область и останется в регионе до завтра. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, местами ожидаются грозы с усилением ветра порывами 15-20 м/с, ливни, в отдельных районах - град. Специалисты рекомендуют волгоградцам соблюдать осторожность. При парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. Если есть возможность, то лучше не выходить на улицу. Если непогода застала на открытой местности, лучше отойти от шатких строений. Находясь в помещении, плотно закрыть окна и форточки. Любителям отдыха на воде стоит воздержаться от выхода на водоемы.