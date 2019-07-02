Дожди и грозы задержатся в Волгоградской области на сутки

Общество 02.07.2019 12:52
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02.07.2019 12:52
Ненастная погода нагрянула в Волгоградскую область и останется в регионе до завтра. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, местами ожидаются грозы с усилением ветра порывами 15-20 м/с, ливни, в отдельных районах - град. Специалисты рекомендуют волгоградцам соблюдать осторожность. При парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. Если есть возможность, то лучше не выходить на улицу. Если непогода застала на открытой местности, лучше отойти от шатких строений. Находясь в помещении, плотно закрыть окна и форточки. Любителям отдыха на воде стоит воздержаться от выхода на водоемы.
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