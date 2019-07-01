Экономика

В Волгограде немецкое оборудование помогло «Красному Октябрю» ускорить выплавку стали

Экономика 01.07.2019 10:46
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01.07.2019 10:46



Способ сократить продолжительность выплавки стали нашли на заводе «Красный октябрь» в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе металлургического предприятия, после ремонта в работу запущены гидравлические пресс-ножницы, предназначенные для измельчения стального лома и дробления чугуна. Впервые агрегат  заработал на «Красном Октябре» весной 2015 года и "трудился" на предприятии более трех лет. Осенью 2018 года он пришел в неисправное состояние. С того момента металлолом проходил только огневую резку, что  привело к увеличению продолжительности плавок.
В конце 2018 года руководство «Красного Октября» взяло курс на наращивание объемов производства металлопроката, что было бы невозможно без восстановления работоспособности сталеплавильной печи №5 и пресс-ножниц. Для ремонта последних потребовалось изготовление под заказ уникальных деталей на заводе в Германии. 


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