В Волгограде попавший в смертельное ДТП у АЗС водитель сбежал по дороге в больницу (ВИДЕО)





Водитель машины, попавшей в смертельную аварию у АЗС в Красноармейском районе, сбежал по пути в БСМП №15. О случившемся ИА “Высота 102” рассказали сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. Напомним, накануне вечером

30-летний водитель “ВАЗ-2112” не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. При столкновении погиб его ровесник - один из пассажиров легковушки, у которого, кстати, был день рождения. Мужчина скончался по дороге в больницу. Второй пассажир, похоже, отделался только испугом - он отказался от осмотра врачами. Авария случилась напротив АЗС “Роснефть” на улице Лазоревой. Водителя легковушки врачи повезли в БСМП №15. Когда “скорая помощь” остановилась у шлагбаума на въезде в больницу, он выскочил из машины и сбежал. Мужчину задержали сегодня утром. Задержанный утверждает, что не помнит как сбегал, в памяти отложилось лишь то, как ехал в автобусе, а утром пришел к соседу.