Экономика

Банк ВТБ признан лучшим брокером России

Экономика 27.06.2019 13:09
138 0
27.06.2019 13:09


20 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения лучших компаний ежегодного конкурса «Элита финансового рынка». ВТБ стал обладателем премии «Брокерская компания года». 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, победителем в номинации «Лучшая управляющая компания для розничных инвесторов» стал ВТБ Капитал Управление Инвестициями, а ПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» стал «Лучшим фондом облигаций».
Результаты ВТБ получили высокую оценку экспертов, которые отметили значительный рост бизнеса в минувшем году. Брокерский бизнес ВТБ в 2018 году увеличил число новых клиентов почти вдвое, а также провел существенное технологическое обновление продуктов и сервисов. Доходы от инвестиционных продуктов выросли на 26%. Доля на рынке ПИФов увеличилась в 2,5 раза. Флагманский ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» на данный момент является самым крупным фондом, торгующимся на Московской бирже. 
Владимир Потапов, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, прокомментировал: «Минувший год был знаковым для нас – мы осуществили практическую интеграцию различных бизнес-направлений на платформе ВТБ. В результате был создан единый центр инвестиционной экспертизы, который позволяет клиентам решать большинство вопросов в режиме «одного окна». Суммарные активы в инвестициях клиентов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции выросли более чем на 70%. Отдельно отмечу значительные успехи брокерского направления банка, которое впервые было удостоено звания «Лучшей брокерской компании»».

Справка: Объединенная инвестиционная продуктовая платформа банка ВТБВТБ Капитал Инвестиции включает в себя несколько направлений: крупнейшую управляющую компанию для российских и международных инвесторов – ВТБ Капитал Управление Инвестициями; департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам; ВТБ Капитал Брокер, брокерское направление для институциональных инвесторов; ВТБ Капитал Форекс.
Конкурс «Элита фондового рынка» – старейший и один из престижнейших конкурсов для компаний-участников рынка ценных бумаг. Его организатором выступает Национальная ассоциация участников фондового рынка, которая с 2000 года ежегодно представляет к награде лучших представителей инвестиционного сообщества.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Волгоградский «Красный Октябрь» завоевывает рынок Европы через Баварию
08.06.2019 11:47
11149 0
Волжская компания набирает рабочих
26.06.2019 19:04
8302 0
Наталья Шабунина рассказала о новых страховых продуктах в банке «Возрождение»
13.06.2019 15:14
7582 0
Экономика
27.06.2019 16:30
Экономика 27.06.2019 16:30
198 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.06.2019 14:26
Экономика 27.06.2019 14:26
302 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.06.2019 13:31
Экономика 27.06.2019 13:31
251 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.06.2019 11:38
Экономика 27.06.2019 11:38
322 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.06.2019 11:33
Экономика 27.06.2019 11:33
197 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.06.2019 10:51
Экономика 27.06.2019 10:51
12064 23 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.06.2019 09:15
Экономика 27.06.2019 09:15
9549 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.06.2019 19:04
Экономика 26.06.2019 19:04
8302 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.06.2019 17:55
Экономика 26.06.2019 17:55
207 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.06.2019 14:53
Экономика 26.06.2019 14:53
436 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.06.2019 10:17
Экономика 26.06.2019 10:17
606 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.06.2019 14:21
Экономика 25.06.2019 14:21
6354 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.06.2019 14:15
Экономика 25.06.2019 14:15
303 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.06.2019 13:19
Экономика 25.06.2019 13:19
642 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.06.2019 08:59
Экономика 25.06.2019 08:59
1178 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:41
Беременная 17-летняя волгоградка пострадала в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:30
Кредитор отсудил у волгоградского "Красного Октября" свыше 42,8 млн рублейСмотреть фотографии
15:38
В Волгоградском медуниверситете избрали нового ректораСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде «черные лесорубы» вывезли лес с острова Сарпинский на 16 млн рублейСмотреть фотографии
15:10
На Привокзальной площади в Волгограде устанавливают новую остановкуСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде ищут «спасителя» для обветшалого парка ГагаринаСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде из-за столкновения маршрутки и такси остановились трамваиСмотреть фотографии
14:08
Владимира Петрова - в президенты: Волгоградский медуниверситет не расстанется с ректором-легендойСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде влюбленные пытались купить себе свидание в следственном изолятореСмотреть фотографии
12:57
Открыты новые возможности инвестировать с МегаФономСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде родственники подозреваемого в убийстве парня у клуба «Лофт» угрожали свидетелямСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде присяжные признали виновным бизнесмена в покушении на убийство чемпиона Европы по кикбоксингуСмотреть фотографии
12:08
Полуторагодовалый мальчик выпал из окна в ВолжскомСмотреть фотографии
12:04
На выборы губернатора и депутатов Волгоградской облдумы из бюджета потратят 241 млн рублейСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде регоператор капитально ремонтирует столетний дом царицынской застройкиСмотреть фотографии
11:33
Пульс бизнеса в смартфоне: как следить за продажами через ОФДСмотреть фотографии
11:28
Трое детей пострадали в ДТП в Волгоградской области из-за неуступчивой автоледиСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде генерал-полковнику Росгвардии вручили приказ "Ни шагу назад!"Смотреть фотографии
10:51
Отопление подорожает: в Волгоградской области с 1 июля изменится цена на газСмотреть фотографии
10:32
Депутат-самовыдвиженец дал «задний ход» в борьбе за мандат Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
09:15
Волгоградский «Красный Октябрь» держит курс на Арктику Смотреть фотографии
05:09
В Волгограде демократично выберут нового ректора медуниверситетаСмотреть фотографии
22:09
"Пытался спасти сестру": следователи выясняют обстоятельства утопления детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:03
«Высота 102»ТВ: На забытом разъезде в Волгоградской области люди годами живут без воды Смотреть фотографииCмотреть видео
18:48
В Волгограде утонули двое детейСмотреть фотографии
18:17
В Волгоградской области конкурсного управляющего будут судить за хищение 1200 тонн зернаСмотреть фотографии
17:57
«Ростелеком»: в этом году ресурсы видеотрансляции Прямой линии подверглись самому большому количеству атакСмотреть фотографии
17:42
В Волгоградской области «зафонил» берег водоемаСмотреть фотографии
17:22
Следователи восстановили картину взрыва на ТЭЦ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Склон у «Волгоград Арены» протестировали на готовность к очередному ливнюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 