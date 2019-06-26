Телеком

«Ростелеком»: в этом году ресурсы видеотрансляции Прямой линии подверглись самому большому количеству атак

Телеком 26.06.2019 17:57
553 0
26.06.2019 17:57


«Ростелеком» зафиксировал и успешно отразил все кибератаки во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным» 20 июня 2019 года. Основной сайт и ресурсы видеотрансляции Прямой линии подверглись самому большому количеству атак за все время проведения этого мероприятия. 
Все зафиксированные во время мероприятия атаки относились к классу DDoS и были своевременно обнаружены и отражены благодаря внедренной компанией системе выявления и защиты от сетевых атак.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, атаки фиксировались фактически с начала мероприятия и до его завершения. Максимальный объем отраженной атаки составил 49 Гбит/с и 13 млн пакетов в секунду. Данные цифры не является рекордными для «Ростелекома». Сложность отражения данных атак определялась в первую очередь продолжительностью и наложением атак друг на друга (суммарная продолжительность атак составила 212 минут), а также динамическим изменением типа проводимых атак.
В 2016 году во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» было зафиксировано всего несколько атак, в 2017 и 2018 годах аналогичные мероприятия прошли и вовсе без кибератак.
«Обеспечение кибербезопасности является одним из основных приоритетов нашей компании. «Ростелеком» традиционно реализует проекты национального масштаба и государственного значения, поэтому обязан гарантировать их качественную, надежную и безопасную работу, — говорит старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов. — Мощность генерируемых атак возрастает из года в год, поэтому мы уделяем все больше внимания разработке и внедрению технологий и сервисов по защите от киберугроз». 
DDoS атака — один из самых распространенных видов сетевых угроз — представляет собой атаку сетевого ресурса, например, веб-сервера или сервера электронной почты, с целью парализовать его работу и сделать недоступным для потребителей. В ходе такой атаки на выбранный сервер обрушивается огромное количество специально сформированных программой-роботом запросов. Сервер, в свою очередь, тратит все свои ресурсы на обслуживание этих запросов и становится практически недоступным для легитимных пользователей.
Защита от DDoS-атак компании «Ростелеком» хорошо зарекомендовала себя при реализации масштабных национальных проектов: организации системы видеонаблюдения за ходом выборов и ЕГЭ, проведения ежегодных прямых линий с Президентом страны, поддержки зимних Олимпийских игр в Сочи.
Фото с сайта kremlin.ru

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