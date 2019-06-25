В Волгоградской области двухлетняя девочка выпала из окна 3 этажа





Маленький ребёнок пострадал при падении из окна в Дубовке. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось накануне днем в одном из домов на улице Почтовой. Сотрудники полиции выяснили, что двухлетняя девочка выпала из окна 3 этажа, когда оперлась на москитную сетку. Пострадавшая госпитализирована. Врачи диагностировали у юной пациентки кататравму. Известно, что семья благополучная и на учете не состоит.