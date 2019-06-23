Происшествия

В Волгограде пьяный водитель "Hyundai" протаранил иномарку, скрываясь от полиции

Происшествия 23.06.2019 10:24
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23.06.2019 10:24


Аварией с пострадавшим  закончилась поездка нетрезвого лихача из Краснооктябрьского района в Советский. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, в ночь на субботу сотрудники полиции у дома №151 по улице Менделеева попытались остановить “Hyundai Solaris”. Однако 47-летний водитель требованию стражей порядка не подчинился и проехал в сторону Советского района. Напротив дома №9 по улице Казачьей иномарка врезалась в ехавший в том же направлении “Renault Logan”. В аварии пострадал 40-летний водитель французской легковушки, мужчину госпитализировали. Проверка показала, что водитель “Hyundai” управлял машиной  пьяным.

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