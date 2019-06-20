Общество

В Волгограде повар «подарил» свою серую зарплату хозяину кафе

Общество 20.06.2019 11:27
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20.06.2019 11:27


Тракторозаводский районный суд Волгограда отказал в выплате зарплаты повару, с которым работодатель не расплатился за полгода. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, мужчина утверждал, что при увольнении хозяин кафе, где он работал с 1 декабря 2017 года по 30 мая 2018 года, не вернул ему  42,5 тысячи рублей. Повар получил только 5 тысяч рублей. 
Однако выяснилось, что в представленной мужчиной  копии трудовой книжки отсутствуют записи о его приеме на работу в должности повара  и об увольнении с работы.
Кроме того,  истец не представил суду  доказательства того, что он заключал с ответчиком трудовой договор в письменном виде  и доказательство того, что на его имя был открыт счет в банке для перечисления заработной платы, что он расписывался в каких-либо ведомостях о получении заработной платы.
Решением суда  истцу было отказано в удовлетворении заявленных требований, так как не был доказан факт трудовых отношений, а также отсутствовали сведения, позволяющие установить факт задолженности. 

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