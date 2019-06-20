В Волгограде повар «подарил» свою серую зарплату хозяину кафе





Тракторозаводский районный суд Волгограда отказал в выплате зарплаты повару, с которым работодатель не расплатился за полгода. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, мужчина утверждал, что при увольнении хозяин кафе, где он работал с 1 декабря 2017 года по 30 мая 2018 года, не вернул ему 42,5 тысячи рублей. Повар получил только 5 тысяч рублей.

Однако выяснилось, что в представленной мужчиной копии трудовой книжки отсутствуют записи о его приеме на работу в должности повара и об увольнении с работы.

Кроме того, истец не представил суду доказательства того, что он заключал с ответчиком трудовой договор в письменном виде и доказательство того, что на его имя был открыт счет в банке для перечисления заработной платы, что он расписывался в каких-либо ведомостях о получении заработной платы.

Решением суда истцу было отказано в удовлетворении заявленных требований, так как не был доказан факт трудовых отношений, а также отсутствовали сведения, позволяющие установить факт задолженности.



