Телеком 19.06.2019 15:06
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19.06.2019 15:06
Демонстрация невиданных ранее в России скоростей состоялась в офисе лидера цифровых возможностей компании «МегаФон». Рекорд мобильной скорости был достигнут благодаря объединению усилий сразу трех лидеров: МегаФон, Qualcomm и Nokia смогли продемонстрировать на обычном оборудовании скорость загрузки данных в 1,6 Гбит/с, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Для достижения рекорда использовалось оборудование базовой станции Nokia на базе нового поколения системного модуля Air Scale в конфигурации частотного спектра МегаФона и тестовое мобильное устройство в форм-факторе смартфона на платформе Qualcomm®Snapdragon™ с LTE-модемом Snapdragon X24.
«Сегодня мы снова подтвердили свое технологическое лидерство и сделали еще один шаг вперед, чтобы наши клиенты могли пользоваться самыми быстрыми мобильными скоростями. Те, кто обладает смартфонами с поддержкой гигабитного LTE, могут скачивать за доли секунды файлы огромного размера», — замечает директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.
Потребление трафика в сети МегаФона постоянно растет. «В I квартале 2019 года каждый клиент в среднем использовал 10,7 ГБ интернет-трафика - это на 27,6% больше, чем годом ранее. Обеспечение растущих запросов потребителей интернета требует все больших дополнительных усилий для расширения пропускной способности сети и поддержания высоких скоростей. МегаФон активно развивает собственную сеть», — отмечает пресс-служба.
В 2017 году МегаФон первым в России запустил коммерческую сеть с поддержкой гигабитного LTE и добился скорости 979 Мбит/с на смартфоне. Благодаря постоянной работе по усовершенствованию инфраструктуры сегодня удалось улучшить эти показатели — скачивать видео в формате Full HD теперь можно за секунды.
Гигабитное LTE-соединение (Gigabit LTE) — это не просто максимальная скорость, но и большая пропускная способность сети, что делает его полезным для всех пользователей сети, а не только для тех, кто использует смартфоны, поддерживающие Gigabit LTE.
Мобильное устройство с поддержкой гигабитного LTE-соединения способно завершать сеансы мобильного интернета значительно быстрее, тем самым освобождая сетевые ресурсы для других пользователей.
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