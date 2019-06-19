Телеком

Интернет со скоростью 1,6 Гбит/с на смартфоне: установлен российский рекорд в коммерческой сети LTE

Телеком 19.06.2019 15:06
333 0
19.06.2019 15:06


Демонстрация невиданных ранее в России скоростей состоялась в офисе лидера цифровых возможностей компании «МегаФон». Рекорд мобильной скорости был достигнут благодаря объединению усилий сразу трех лидеров: МегаФон, Qualcomm и Nokia смогли продемонстрировать на обычном оборудовании скорость загрузки данных в 1,6 Гбит/с, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Для достижения рекорда использовалось оборудование базовой станции Nokia на базе нового поколения системного модуля Air Scale в конфигурации частотного спектра МегаФона и тестовое мобильное устройство в форм-факторе смартфона на платформе Qualcomm®Snapdragon™ с LTE-модемом Snapdragon X24. 
«Сегодня мы снова подтвердили свое технологическое лидерство и сделали еще один шаг вперед, чтобы наши клиенты могли пользоваться самыми быстрыми мобильными скоростями. Те, кто обладает смартфонами с поддержкой гигабитного LTE, могут скачивать за доли секунды файлы огромного размера», — замечает директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.
Потребление трафика в сети МегаФона постоянно растет. «В I квартале 2019 года каждый клиент в среднем использовал 10,7 ГБ интернет-трафика - это на 27,6% больше, чем годом ранее. Обеспечение растущих запросов потребителей интернета требует все больших дополнительных усилий для расширения пропускной способности сети и поддержания высоких скоростей. МегаФон активно развивает собственную сеть», — отмечает пресс-служба.
В 2017 году МегаФон первым в России запустил коммерческую сеть с поддержкой гигабитного LTE и добился скорости 979 Мбит/с на смартфоне. Благодаря постоянной работе по усовершенствованию инфраструктуры сегодня удалось улучшить эти показатели — скачивать видео в формате Full HD теперь можно за секунды. 
Гигабитное LTE-соединение (Gigabit LTE) — это не просто максимальная скорость, но и большая пропускная способность сети, что делает его полезным для всех пользователей сети, а не только для тех, кто использует смартфоны, поддерживающие Gigabit LTE.
Мобильное устройство с поддержкой гигабитного LTE-соединения способно завершать сеансы мобильного интернета значительно быстрее, тем самым освобождая сетевые ресурсы для других пользователей. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика» для безопасности, торговли и управления
28.05.2019 14:41
1525 0
МегаФон – лидер по числу базовых станций LTE в России
24.05.2019 14:07
2659 0
«Ростелеком» вошел в состав владельцев компании-разработчика систем класса «Безопасный город»
05.06.2019 17:11
934 0
Телеком
19.06.2019 12:39
Телеком 19.06.2019 12:39
419 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
18.06.2019 13:42
Телеком 18.06.2019 13:42
1290 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.06.2019 12:05
Телеком 14.06.2019 12:05
4047 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
13.06.2019 17:48
Телеком 13.06.2019 17:48
1461 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
13.06.2019 16:31
Телеком 13.06.2019 16:31
492 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.06.2019 13:55
Телеком 10.06.2019 13:55
3391 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.06.2019 10:59
Телеком 10.06.2019 10:59
571 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.06.2019 16:44
Телеком 07.06.2019 16:44
3140 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.06.2019 09:36
Телеком 07.06.2019 09:36
692 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.06.2019 14:50
Телеком 06.06.2019 14:50
1010 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.06.2019 14:38
Телеком 06.06.2019 14:38
412 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.06.2019 12:07
Телеком 06.06.2019 12:07
489 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
05.06.2019 17:11
Телеком 05.06.2019 17:11
934 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
05.06.2019 16:58
Телеком 05.06.2019 16:58
552 1 Обсудить

0
Далее
Телеком
31.05.2019 10:52
Телеком 31.05.2019 10:52
4577 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:50
В СУ СК по Волгоградской области перешьют уголовные делаСмотреть фотографии
17:27
ВЭБ.РФ профинансирует поставку медоборудования для Волгоградской области на 817 млн рублейСмотреть фотографии
16:48
«Он один, бедный, надрывается»: волгоградцы хотят спросить Владимира Путина про пенсии, зарплаты и коррупциюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
В Волжском женщине-инвалиду отказали в замене части протезаСмотреть фотографии
16:01
Партнера нефтяников и газовиков из Волгоградской области будут судить за уход от налоговСмотреть фотографии
15:12
В Волгограде молодой человек пытался спрыгнуть с моста в Волго-Донской каналСмотреть фотографии
15:06
Интернет со скоростью 1,6 Гбит/с на смартфоне: установлен российский рекорд в коммерческой сети LTEСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде нашли техническое решение для спасения склона стадиона от дождей (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
15:04
В Волжском заменили 13 лифтов по программе капремонтаСмотреть фотографии
13:31
Главе Роспотребнадзора в Волгограде внесено представление за укрывательство "левых" ассенизаторовСмотреть фотографии
13:29
Шестеро жителей Волгоградской области качали нефть из трубыСмотреть фотографии
12:39
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
12:38
МФЦ готовы ударно поработать для повышения явки на выборах губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде отправят в колонию трио убийц-расчленителейСмотреть фотографии
10:57
Ливни, град и шквалистый ветер: оперативные службы Волгограда готовятся к буреСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцы «застукали» мусоровозы на нелегальной свалкеСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде школьница-велосипедистка попала под колеса “Mercedes”Смотреть фотографии
10:35
Президент России Владимир Путин завтра проведет прямую линию Смотреть фотографии
09:09
Откройте, судебный пристав: ПАО «Волгоградэнергосбыт» проводит совместные рейды по должникам за электроэнергиюСмотреть фотографииCмотреть видео
20:38
Цыганские семьи из Чемодановки уехали из Волгограда
20:18
«Высота 102»ТВ: Волгоградские цыгане не ждут гостей из ЧемодановкиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:24
Губернатор обсудил с главой Минпромторга будущее проблемных заводов ВолгоградаСмотреть фотографии
18:01
Волгоградские цыгане отказались от приглашения на «большую драку» в Пензенскую областьСмотреть фотографии
17:27
"От ливня до ливня": "Волгоград Арену" год ремонтируют после дождяСмотреть фотографии
16:50
Санитарный вертолет эвакуировал 26 больных детей из глубинки Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:40
Жительницы Волгоградской области зарабатывали на браках с вьетнамцами и афганцамиСмотреть фотографии
16:04
Сам себе кандидат: первые выдвиженцы заявились на выборы в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
14:23
Житель Волгоградской области украл полкилометра рельсовСмотреть фотографии
13:42
«Вы могли его видеть»: большие данные МегаФона помогают находить пропавших людейСмотреть фотографии
13:20
"Приехали, но уедут": Президент ассоциации цыган в ЮФО просит волгоградцев не беспокоиться из-за ЧП в Пензенской области Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 