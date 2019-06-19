«Он один, бедный, надрывается»: волгоградцы хотят спросить Владимира Путина про пенсии, зарплаты и коррупцию
Общество 19.06.2019 16:48
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19.06.2019 16:48
Завтра состоится прямая линия президента России Владимира Путина, во время которой он будет отвечать на вопросы граждан. Журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы Волгограда и предложили горожанам задать свой вопрос президенту. Что больше всего волнует волгоградцев – в видеоматериале ИА «Высота 102».
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