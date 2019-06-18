В Волгограде власти не отказались от демонтажа фонтана-«убийцы»





В Волгограде собираются восстановить печально знаменитый фонтан, в котором четыре года назад погиб ребенок. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в настоящее время идет установка ограждения для проведения реконструкции. Однако, как будет выглядеть фонтан, и останется ли он в прежнем качестве, неизвестно. На прошлой неделе здесь демонтировали его отличительную часть – глобус.

При этом в парке 70 лет Победы возобновились работы по благоустройству - сотрудники районной коммунальной службы начали монтаж поливочного водопровода. Приступить к работам стало возможным после завершения судебных разбирательств с недобросовестным подрядчиком, в ходе которых проводились экспертизы качества укладки трубопроводов.

Работы по устройству поливочного водопровода в парке «70 лет Победы» стартовали летом 2017 года. Тогда победителем открытого аукциона в соответствии с требованиями законодательства о государственных и муниципальных закупках была признана компания ООО «ИнтерСтрой+». С компанией был заключен контракт, срок завершения работ по которому составлял 45 дней.

Однако вскоре у властей начали возникать претензии к исполнителю. В ходе контроля за процессом работ специалисты районной коммунальной службы зафиксировали ряд нарушений: трубопроводы укладывались на недостаточной глубине – от 5 до 20 см, вместо требуемых 40 см. Также частично смонтированные трубопроводы не были собраны в единую систему – отсутствовал ряд элементов, в том числе автоматические клапаны, боксы для их установки, соединительная арматура, фасонные части труб. Корпуса дождевателей оказались установлены выше окончательного уровня грунта, что позволило бы посторонним лицам беспрепятственно демонтировать их, а в перспективе могло привести к появлению непроливных зон. Все эти выводы специалистов МБУ позже оказались подтверждены независимой экспертизой.

Подрядная организация проигнорировала замечания МБУ ЖКХ, а также не выполнила работы в указанный в контракте срок. Как следствие в октябре 2017 года в адрес компании была направлена претензия об оплате пеней и штрафов. Дополнительно был поставлен вопрос о расторжении договора. Поскольку поливочный водопровод так и не заработал, акт приема и передачи объекта между двумя организациями не был подписан и денежные средства остались в городском бюджете. В июне 2018 года МБУ в очередной раз направили претензию ООО «ИнтерСтрой+» в связи с просрочкой исполнения договорных обязательств в 256 дней. Все это время исполнитель уклонялся от выполнения требований муниципалитета. В итоге в июле 2018 года МБУ ЖКХ подало исковое заявление в Арбитражный суд по Волгоградской области о взыскании штрафов, пени и расторжении договора. На период разбирательств работы по устройству поливочного водопровода в парке «70 лет Победы» были приостановлены для проведения ряда независимых экспертиз.

29 мая Арбитражный суд Волгоградской области признал законность требований властей, полностью удовлетворив исковые требования МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района». Окончание судебных экспертиз и вынесение судебного решения позволило приступить к работам по прокладке трубопровода с надлежащим качеством.

При этом весь период разбирательств специалисты коммунальной службы продолжали благоустройство парка там, где это было возможно: в прошлом году обновили тротуарное покрытие на площади 2200 квадратных метров, установили более 2000 погонных метров ограждения вдоль зеленой зоны, а также смонтировали современный детский игровой комплекс.

Между тем, жители отмечали, что в последнее время парк выглядел заброшенным. А еще недавно зеленая трава из-за отсутствия полива пожухла и превратилась в сено.



