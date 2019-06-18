Общество

В Волгограде власти не отказались от демонтажа фонтана-«убийцы»

Общество 18.06.2019 11:00
6072 8
18.06.2019 11:00


В Волгограде собираются восстановить печально знаменитый фонтан, в котором четыре года назад погиб ребенок. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в настоящее время идет установка ограждения для проведения реконструкции. Однако, как будет выглядеть фонтан,  и останется ли он в прежнем качестве, неизвестно. На прошлой неделе здесь демонтировали его отличительную часть – глобус. 
При этом в парке 70 лет Победы возобновились работы по благоустройству - сотрудники районной коммунальной службы начали монтаж поливочного водопровода. Приступить к работам стало возможным после завершения судебных разбирательств с недобросовестным подрядчиком, в ходе которых проводились экспертизы качества укладки трубопроводов. 
Работы по устройству поливочного водопровода в парке «70 лет Победы» стартовали летом 2017 года. Тогда победителем открытого аукциона в соответствии с требованиями законодательства о государственных и муниципальных закупках была признана компания ООО «ИнтерСтрой+». С компанией  был заключен контракт, срок завершения работ по которому составлял 45 дней.
Однако вскоре у властей начали возникать претензии к исполнителю. В ходе контроля за процессом работ специалисты районной коммунальной службы зафиксировали ряд нарушений: трубопроводы укладывались на недостаточной глубине – от 5 до 20 см, вместо требуемых 40 см. Также частично смонтированные трубопроводы не были собраны в единую систему – отсутствовал ряд элементов, в том числе автоматические клапаны, боксы для их установки, соединительная арматура, фасонные части труб. Корпуса дождевателей оказались установлены выше окончательного уровня грунта, что позволило бы  посторонним лицам беспрепятственно демонтировать  их, а в перспективе могло привести к появлению непроливных зон. Все эти выводы специалистов МБУ позже оказались подтверждены независимой экспертизой.
Подрядная организация проигнорировала замечания МБУ ЖКХ, а также не выполнила работы в указанный в контракте срок. Как следствие  в октябре 2017 года в адрес компании была направлена претензия об оплате пеней и штрафов. Дополнительно был поставлен вопрос о расторжении договора. Поскольку поливочный водопровод так и не заработал, акт приема и передачи объекта между двумя организациями не был подписан и денежные средства остались в городском бюджете. В июне 2018 года МБУ в очередной раз направили претензию ООО «ИнтерСтрой+» в связи с просрочкой исполнения договорных обязательств в 256 дней. Все это время исполнитель уклонялся от выполнения требований муниципалитета. В итоге в июле 2018 года МБУ ЖКХ подало исковое заявление в Арбитражный суд по Волгоградской области о взыскании штрафов, пени и расторжении договора. На период разбирательств работы по устройству поливочного водопровода в парке «70 лет Победы» были приостановлены для проведения ряда независимых экспертиз.
29 мая Арбитражный суд Волгоградской области признал законность требований властей, полностью удовлетворив исковые требования МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района». Окончание судебных экспертиз и вынесение судебного решения позволило приступить к работам по прокладке трубопровода с надлежащим качеством.
При этом весь период разбирательств специалисты коммунальной службы продолжали благоустройство парка там, где это было возможно: в прошлом году обновили тротуарное покрытие на площади 2200 квадратных метров, установили более 2000 погонных метров ограждения вдоль зеленой зоны, а также смонтировали современный детский игровой комплекс.
Между тем, жители отмечали, что в последнее время парк выглядел заброшенным. А еще недавно зеленая трава из-за отсутствия полива пожухла и превратилась в сено. 
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты
20.05.2019 14:29
30972 23
"Мне жаль погибших, но моей вины в этом нет: "Лодочника" из Волгограда судят за гибель 11 человек
17.06.2019 15:01
22420 32
В Волгограде собака спасла семью от заползшей в дом гадюки
13.06.2019 14:04
27934 24
Общество
18.06.2019 16:40
Общество 18.06.2019 16:40
67 Обсудить

0
Далее
Общество
18.06.2019 14:24
Общество 18.06.2019 14:24
692 2 Обсудить

0
Далее
Общество
18.06.2019 13:20
Общество 18.06.2019 13:20
17793 31 Обсудить

0
Далее
Общество
18.06.2019 11:46
Общество 18.06.2019 11:46
14311 16 Обсудить

0
Далее
Общество
18.06.2019 11:17
Общество 18.06.2019 11:17
510 3 Обсудить

0
Далее
Общество
18.06.2019 10:33
Общество 18.06.2019 10:33
1924 2 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 16:48
Общество 17.06.2019 16:48
1569 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 15:01
Общество 17.06.2019 15:01
22420 32 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 14:20
Общество 17.06.2019 14:20
3232 2 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 12:00
Общество 17.06.2019 12:00
14641 11 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 11:52
Общество 17.06.2019 11:52
14635 78 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 11:05
Общество 17.06.2019 11:05
5277 4 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 10:24
Общество 17.06.2019 10:24
1729 25 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 10:10
Общество 17.06.2019 10:10
6925 8 Обсудить

0
Далее
Общество
16.06.2019 21:10
Общество 16.06.2019 21:10
13623 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:50
Санитарный вертолет эвакуировал 26 больных детей из глубинки Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:40
Жительницы Волгоградской области зарабатывали на браках с вьетнамцами и афганцамиСмотреть фотографии
16:04
Сам себе кандидат: первые выдвиженцы заявились на выборы в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
15:49
Сбербанк узнал, где работают главные долгожители малого и среднего бизнеса в РоссииСмотреть фотографии
14:23
Житель Волгоградской области украл полкилометра рельсовСмотреть фотографии
13:42
«Вы могли его видеть»: большие данные МегаФона помогают находить пропавших людейСмотреть фотографии
13:20
"Приехали, но уедут": Президент ассоциации цыган в ЮФО просит волгоградцев не беспокоиться из-за ЧП в Пензенской области Смотреть фотографии
12:24
У крупного ТРК в Волгограде маршрутка сбила пенсионерку Cмотреть видео
11:46
В Волгоградской области фермеры превратили пустыню в дендропарк с немецким акцентомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:22
В Волгограде подозреваемый в причастности к убийству известного бизнесмена ответил на обвиненияСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде больной ребенок не получал лекарстваСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде власти не отказались от демонтажа фонтана-«убийцы»Смотреть фотографии
11:00
Геннадия Зюганова просят исключить из партии лидера волгоградских коммунистов Смотреть фотографии
10:37
Подпольного “коллекционера” оружия из Волгоградской области оштрафовалиСмотреть фотографии
10:33
В центре Волгограда смертельно опасный пешеходный переход вернули на сторону добраСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области мусоровоз насмерть сбил женщинуСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области пенсионер погиб при стрижке газонаСмотреть фотографии
09:20
В Волгоградской области нашли три мины и авиабомбу
08:50
В Волгограде у Мамаева кургана гастролеры обворовали машину туристов из Самарской областиСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102»ТВ: Создатели склона у «Волгоград Арены» снова опозорились после дождя Смотреть фотографииCмотреть видео
17:35
В Волгограде родственники жертв трагедии на катамаране требуют компенсации с погибшего капитанаСмотреть фотографии
17:13
Под Волгоградом гулянка в кафе закончилась стрельбой из ружья, трое ранены (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:48
Более полутора тысяч волгоградцев передают показания электросчетчиков роботуСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде суд вернул хозяевам проданную черными риэлторами квартируСмотреть фотографии
15:01
"Мне жаль погибших, но моей вины в этом нет: "Лодочника" из Волгограда судят за гибель 11 человекСмотреть фотографии
14:20
В Волгоградской области в аптеках выдавали психотропные лекарства без рецептовСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде появились «любовные» скамейкиСмотреть фотографии
11:52
Глава района "переехал" в администрациию Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:05
Пострадавшая от гололеда волгоградка нашла виновных только летомСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области пропавшего купальщика ищут в затопленном каменном карьереСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 