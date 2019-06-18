Общество
Пешеходы рисковали, переходя через дорогу в отсутствие дорожного знака

В центре Волгограда смертельно опасный пешеходный переход вернули на сторону добра

Общество 18.06.2019 10:33
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18.06.2019 10:33


Знак «Пешеходный переход» и полосатая дорожная разметка появились сегодня на Центральной набережной Волгограда возле причала №10. Об этом сообщает ИА «Высота 102». «Зебра» исчезла с этого участка проезжей части в прошлом году из-за проведения фанфеста чемпионата мира по футболу и установленной сцены. Между тем, это популярный маршрут у волгоградцев и гостей города, которые спустившись с центральной лестницы, направляются к Волге.


Пешеходы рисковали, переходя через дорогу в отсутствие дорожного знака

 
Рокадная дорога, построенная два года назад, стала полноценным дублером проспекта Ленина, поэтому автомобильный трафик здесь достаточно высокий. Отсутствие дорожного знака создавало аварийную обстановку – люди на свой страх и риск перебегали дорогу, лавируя между автомобилями. 
В  пресс-службе мэрии информагентству на минувших выходных поясняли, что дорожный знак и разметка восстановят в самое ближайшее время. Ранее эти работы не проводились из-за наличия металлического ограждения, которое препятствовало движению пешеходов.

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