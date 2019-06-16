В Волгограде Нулевую продольную эпично затопило после летнего дождя

Общество 16.06.2019 17:59
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16.06.2019 17:59
Не прошло и года, как Волгоград накрыл очередной летний ливень с последствиями для городской инфраструктуры. Возможно, скоро даже будет официально объявлено, что дождь был «самым сильным за последние 100 лет». А иначе как могло случиться такое, что Нулевая продольная магистраль вместе с тротуарами и остановками снова оказалась затоплена. Как сообщает ИА «Высота 102», на рокадной дороге сейчас можно наблюдать одну сплошную гигантскую лужу – местами воды больше чем по колено.
В прошлом году, после подобной ситуации, когда на всю страну прогремела история с размытым склоном у стадиона «Волгоград Арена», городские власти усиленно рапортовали о приведении в порядок ливневок на Нулевой продольной. Однако снова что-то пошло не так. Примечательно, что во время сегодняшнего дождя на газонах вдоль рокадной дороги вовсю работала система орошения.
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