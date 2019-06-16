Происшествия 16.06.2019 10:00
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16.06.2019 10:00
Два человека оказались в больнице после ДТП, случившегося в Иловлинском районе на “московской” трассе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. Авария произошла накануне на 889 километре федеральной автодороги Р-22 “Каспий”. По предварительным данным, 35-летний водитель “шестерки”, ехавший в сторону столицы, не учел дистанцию и врезался в “Ford Focus”. От удара иномарку отбросило на “КамАЗ”. При аварии травмы различной степени тяжести получили 34-летняя пассажирка “ВАЗ” и 78-летний пассажир “Ford”.
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