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В День России в Волгограде из сумрака вывели полторы сотни водителей

Общество 13.06.2019 17:55
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13.06.2019 17:55

Почти полторы сотни любителей чрезмерный тренировки остановили сотрудники ДПС на дорогах Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, рейд прошел в День России в разных районах города. Всего выявили 149 автомобилей с сильно затонированными стеклами. 52 водителя расстались с тонировкой на месте. Остальные получили предписания об устранении. В случае их невыполнения автолюбителей может ждать не только штраф, но и арест.

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