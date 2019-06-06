"Мы задыхаемся": в Волгограде вторые сутки чадит стихийная свалка (ВИДЕО)





Вторые сутки поднимаются клубы дыма над Тракторозаводским районом Волгограда. Как сообщает ИА “Высота 102”, в СНТ “Мичуринец” горит стихийная свалка. Сегодня открытого огня практически не видно, мусор тлеет где-то в глубине, но удушливые клубы по-прежнему накрывают близлежащие участки. На многих дачах живут люди, у которых нет возможности уехать из поселка. Некоторые отправили детей к родственникам, а сами остались присматривать за жилищем. Люди боятся, что огонь появится снова и будет угрожать их домам. Правда, накануне все было намного хуже. Дыма было больше и распространялся он намного дальше - накрывал дворы почти всего шестого массива. Там находится около 250 дач.

“Вчера дым на километр примерно тянулся и все ложилось на дачи. Те, кто там был, я думаю, в большинстве просто сбежали. Рядом многодетная семья с семимесячным ребенком живет”, - рассказывает садовод Руслан Давлитчин.

Глава многодетной семьи Алик Федаев поведал о том, как четверо детей и он с супругой всю ночь задыхались, закрывали двери и окна. Идти им было некуда.

Напомним, пожар вспыхнул накануне утром, на место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №1. Они потушили огонь горевший и пролили территорию. Но под вечер огонь из глубины снова прорвался наверх. По словам специалистов, чтобы полностью ликвидировать пожар, требуется иной метод тушения - либо засыпать горы мусора таким слоем земли, чтобы он полностью перекрыл кислород, либо раскопать и проливать по слоям. Если этого не сделать, то отходы могут тлеть и чадить не одну неделю.

Пока в недрах кучи мусора тлеет огонь, люди продолжают мучиться. В первый день дымного плена тяжелее всего приходилось детям и старикам.

“У моей дочки ЕГЭ сегодня, она вчера из-за пожара готовиться не могла. Дышать было нечем ни ей, ни ее младшему брату. Детей мы увезли к родственникам, а сами остались, пришлось даже с работы отпроситься”, - рассказывает Светлана Кононова

“Вчера в девять утра я проснулась от едкого дыма в доме. Прибежала сюда и увидела пожар. Маме моей плохо стало, и пожар нас испугал, и дымом надышались, вот у нее давление и подскочило, пришлось ее в больницу везти”, - говорит местная жительница Ольга Ситникова.

Сейчас дачники и жители поселка сами заливают пожар питьевой водой. Накануне к месту пожара подвезли два грузовика с песком и люди сначала раскидывали его лопатами, а утром подъехала спецтехника. Председатель СНТ обещает в кратчайшие сроки организовать подвоз грунта и засыпать свалку. Объяснить, откуда в овраге, прилегающем к территории СНТ, взялся мусор, он не может. Мужчина говорит, что руководит “Мичуринцем” только с конца мая.

Напомним, ИА "Высота 102" уже сообщало о ситуации с несанкционированной свалкой, возникшей в этом СНТ. С тех пор, по словам дачников, ничего не изменилось. В овраг, который соединяется с Сухой Мечеткой, грузовики продолжают привозить мусор. Люди обвиняют в этой ситуации руководство СНТ, а также районную администрацию. Пожар, по словам дачников, начался вскоре после отъезда очередного грузовика, сбросившего отходы на стихийную свалку.

В городской администрации информгентству сообщили, несанкционированная свалка находится на территории СНТ и ответственность за содержание земельного участка несет руководство садоводческого товарищества. Первые жалобы на нее поступили в районную администрацию неделю назад, после этого сотрудники администрации провели выездную проверку и выдали предписание ликвидировать свалку в кратчайшие сроки.