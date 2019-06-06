"Мы задыхаемся": в Волгограде вторые сутки чадит стихийная свалка (ВИДЕО)

Общество 06.06.2019 16:44
5707 8
06.06.2019 16:44
Вторые сутки поднимаются клубы дыма над Тракторозаводским районом Волгограда. Как сообщает ИА “Высота 102”, в СНТ “Мичуринец” горит стихийная свалка. Сегодня открытого огня практически не видно, мусор тлеет где-то в глубине, но удушливые клубы по-прежнему накрывают близлежащие участки. На многих дачах живут люди, у которых нет возможности уехать из поселка. Некоторые отправили детей к родственникам, а сами остались присматривать за жилищем. Люди боятся, что огонь появится снова и будет угрожать их домам. Правда, накануне все было намного хуже. Дыма было больше и распространялся он намного дальше - накрывал дворы почти всего шестого массива. Там находится около 250 дач.
“Вчера дым на километр примерно тянулся и все ложилось на дачи. Те, кто там был, я думаю, в большинстве просто сбежали. Рядом многодетная семья с семимесячным ребенком живет”, - рассказывает садовод Руслан Давлитчин.
Глава многодетной семьи Алик Федаев поведал о том, как четверо детей и он с супругой всю ночь задыхались, закрывали двери и окна. Идти им было некуда.
Напомним, пожар вспыхнул накануне утром, на место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №1. Они потушили огонь горевший и пролили территорию. Но под вечер огонь из глубины снова прорвался наверх. По словам специалистов, чтобы полностью ликвидировать пожар, требуется иной метод тушения - либо засыпать горы мусора таким слоем земли, чтобы он полностью перекрыл кислород, либо раскопать и проливать по слоям. Если этого не сделать, то отходы могут тлеть и чадить не одну неделю.
Пока в недрах кучи мусора тлеет огонь, люди продолжают мучиться. В первый день дымного плена тяжелее всего приходилось детям и старикам.
“У моей дочки ЕГЭ сегодня, она вчера из-за пожара готовиться не могла. Дышать было нечем ни ей, ни ее младшему брату. Детей мы увезли к родственникам, а сами остались, пришлось даже с работы отпроситься”, - рассказывает Светлана Кононова
“Вчера в девять утра я проснулась от едкого дыма в доме. Прибежала сюда и увидела пожар. Маме моей плохо стало, и пожар нас испугал, и дымом надышались, вот у нее давление и подскочило, пришлось ее в больницу везти”, - говорит местная жительница Ольга Ситникова.
Сейчас дачники и жители поселка сами заливают пожар питьевой водой. Накануне к месту пожара подвезли два грузовика с песком и люди сначала раскидывали его лопатами, а утром подъехала спецтехника. Председатель СНТ обещает в кратчайшие сроки организовать подвоз грунта и засыпать свалку. Объяснить, откуда в овраге, прилегающем к территории СНТ, взялся мусор, он не может. Мужчина говорит, что руководит “Мичуринцем” только с конца мая.
Напомним, ИА "Высота 102" уже сообщало о ситуации с несанкционированной свалкой, возникшей в этом СНТ. С тех пор, по словам дачников, ничего не изменилось. В овраг, который соединяется с Сухой Мечеткой, грузовики продолжают привозить мусор. Люди обвиняют в этой ситуации руководство СНТ, а также районную администрацию. Пожар, по словам дачников, начался вскоре после отъезда очередного грузовика, сбросившего отходы на стихийную свалку.
В городской администрации информгентству сообщили, несанкционированная свалка находится на территории СНТ и ответственность за содержание земельного участка несет руководство садоводческого товарищества. Первые жалобы на нее поступили в районную администрацию неделю назад, после этого сотрудники администрации провели выездную проверку и выдали предписание ликвидировать свалку в кратчайшие сроки.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
29264 23
29.05.2019 10:20
12712 14
В Волгограде остановили продажу “Царицынского пассажа”06.06.2019 17:40
На детских площадках в Волгограде «Народный контроль» обнаружил опасные «розы»06.06.2019 17:38
В Волгоградской области почти на 2 часа остановились поезда с пассажирами-курортниками06.06.2019 16:07
В Волгограде газовикам запретили присылать письма с угрозами06.06.2019 15:50
Регоператора заставили пересчитать плату за невывоз мусора06.06.2019 14:40
В ЦПКиО Волгограда устанавливают "домики" от солнца06.06.2019 14:24
В Волгограде пациентка получила компенсацию за сломанную у стоматолога челюсть06.06.2019 13:06
В Волгограде на «Красном Октябре» из-за жары усилены меры безопасности06.06.2019 13:02
В Волгоградской области сайты о зоновской «романтике» объявили вне закона06.06.2019 12:08
Жители Волгоградской области требуют выгнать «ядовитых» овощеводов из теплиц06.06.2019 11:45
Юные волонтеры и сотрудники ГИБДД провели акцию по пропаганде безопасности дорожного движения в Котельниково06.06.2019 10:35
Верховный суд РФ освободил экс-главу штаба Навального в Волгограде от штрафа за зеленую “Родину-Мать”05.06.2019 17:55
Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителя05.06.2019 13:36
В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районов05.06.2019 12:38
Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифа05.06.2019 11:34
Реклама