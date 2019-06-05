



Простое замечание грубияну закончилось для жителя Волгограда побоями и повреждениями машины. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, накануне в полицию поступил вызов из одного дома на улице Туманяна в Краснооктябрьском районе. Очевидцы сообщили, что один мужчина избил другого и разбил его машину “Daewoo Tico”. Стражи порядка прибыли на место и по горячим следам задержали дебошира. Им оказался 35-летний ранее судимый за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью местный безработный. Мужчина был сильно пьян. Выяснилось, что в магазине ему сделал замечание за ругань матом 57-летний мужчина. Взбешенный замечанием, матершинник несколько раз ударил жертву, затем выбежал из торговой точки и принялся крушить машину неравнодушного гражданина. Деревянной палкой злоумышленник повредил дверь и капот, а также разбил фару и лобовое стекло.

Полицейским он пояснил, что не терпит никаких замечаний в свой адрес.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 167 УК РФ “Умышленное повреждение чужого имущества” и 115 УК РФ “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”.



