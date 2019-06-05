Происшествия

Волгоградец впал в ярость после сделанного ему замечания и избил "обидчика"

Происшествия 05.06.2019 14:17
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05.06.2019 14:17


Простое замечание грубияну закончилось для жителя Волгограда побоями и повреждениями машины. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, накануне в полицию поступил вызов из одного дома на улице Туманяна в Краснооктябрьском районе. Очевидцы сообщили, что один мужчина избил другого и разбил его машину “Daewoo Tico”. Стражи порядка прибыли на место и по горячим следам задержали дебошира.  Им оказался 35-летний ранее судимый за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  местный  безработный. Мужчина был сильно пьян. Выяснилось, что  в магазине ему сделал замечание за ругань матом  57-летний мужчина. Взбешенный замечанием, матершинник несколько раз ударил жертву, затем выбежал из торговой точки и принялся крушить машину неравнодушного гражданина.  Деревянной палкой злоумышленник  повредил дверь и капот, а также разбил фару и лобовое стекло.  
Полицейским он пояснил, что не терпит никаких замечаний в свой адрес.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 167 УК РФ  “Умышленное повреждение чужого имущества”  и 115 УК РФ  “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”.

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