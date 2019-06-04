В волгоградскую подземку могут нагрянуть борцы с террористами





Жителей Волгограда просят не паниковать в связи с тем, что будет происходить на улицах города. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе в Волгоградской области, сегодня в областном центре будет проводиться тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры и транспортных средствах метрополитена».

Просьба к жителям Волгограда и области - с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам.



