Общество

Камиль Ренатович из фильма «День выборов» грозится стать мэром Волгограда

Общество 02.06.2019 11:24
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02.06.2019 11:24






«Когда я буду мэром Волгограда, а такое может быть, я сделаю лучшие дороги в городе и самые лучшие площадки для детей». Такое заявление, то ли в шутку, то или всерьез, сделал у себя на странице в «Инстаграм» известный российский артист из «Квартета И» Камиль Ларин, сообщает ИА «Высота 102». Всем хорошо известный Камиль Ренатович, а в жизни – Шамильевич, - приехал в Волгоград погостить к своим родителям. Актер фильмов «День Выборов», «О чем говорят мужчины» - коренной волгоградец. Как признается сам артист, его захватила ностальгия: он выложил у себя на страничке уже несколько видеозаписей, в которых показал места своего детства. Детсад №284, школа №56 и энергоколледж – подопечным всех этих учебных заведений был артист. Среди них и родной двор многоквартирного дома в Кировском районе, где Ларин жил до 7-го класса. Вид до боли знакомой спортивной площадки привел его в недоумение. «Вот здесь когда-то я играл в хоккей. Я здесь стоял на воротах, я здесь катался.  А сейчас здесь бурьян и заросли!», - огорчился Камиль Ларин.



В комментариях к видеозаписи один из подписчиков актера с воодушевлением заметил, что у Ларина может и получиться стать градоначальником, «прецедент-то уже был, хоть и в фильме». Напомним, в комедии «День выборов-2» бывший техник радиостанции  «Как бы радио» Камиль Ренатович неожиданно для себя и участников предвыборного штаба становится губернатором. Правда, в Волгограде стать всенародно избранным мэром у Камиля Ларина шансов нет – прямые выборов главы города давно отменены. Мэр назначается городской думой по итогам конкурса.
Фото и видео: instagram.com/kamlarin/

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