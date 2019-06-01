В Волгоградской области открыт сезон тихой охоты (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 01.06.2019 16:12
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01.06.2019 16:12
В Волгоградской области любители тихой охоты открыли сезон. Как сообщает ИА «Высота 102», сейчас в лесах можно найти подосиновики, подберезовики, моховики, шампиньоны и белые грибы.
Однако для похода за грибами нужно основательно подготовиться. Москитные маски, антикомариные и антиклещевые спреи – это обязательные атрибуты экипировки любителей тихой охоты. И плюс, несмотря на жару, закрытая одежда.
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