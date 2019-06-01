В Волгоградской области открыт сезон тихой охоты (ФОТОРЕПОРТАЖ)





В Волгоградской области любители тихой охоты открыли сезон. Как сообщает ИА «Высота 102», сейчас в лесах можно найти подосиновики, подберезовики, моховики, шампиньоны и белые грибы.









Однако для похода за грибами нужно основательно подготовиться. Москитные маски, антикомариные и антиклещевые спреи – это обязательные атрибуты экипировки любителей тихой охоты. И плюс, несмотря на жару, закрытая одежда.







































