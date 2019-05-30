«Ростелеком» в прямом эфире показал ультрамарафон Elton Ultra

Телеком 30.05.2019 11:37
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30.05.2019 11:37
«Ростелеком» стал партнером 7-го сезона международного экстремального ультрамарафона Elton Ultra, который проходил в Волгоградской области, в заповедной зоне полупустыни, вокруг крупнейшего в Европе минерального соленого озера Эльтон. Организатор трейла – команда «Ультра 100».
Марафон объединил любителей бега, активного образа жизни и искателей ярких впечатлений и экстрима. Его участники – не только профессиональные спортсмены, но и обычные люди различных возрастов и профессий. Проверить себя на выносливость приехали около 700 участников, 200 волонтеров и более 1000 гостей.
Впервые в истории трейлранинга в России через канал связи, предоставленный «Ростелекомом», был организован прямой эфир соревнования. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
«Сюда не приезжают случайно, это действительно горячее желание покорить самого себя и пустыню. Вдвойне приятно, что здесь собрались участники самых разных возрастных категорий – и совсем маленькие бегуны, и люди пенсионного возраста, женщины и мужчины, для которых бег – это образ жизни.
Уверен, что среди них немало клиентов «Ростелекома». Для компании почетно и ответственно приобщиться к таким соревнованиям. Со своей стороны, мы выступили партнером данного мероприятия, так как осознаем его важность и необходимость популяризации этого спортивного направления в регионе и за его пределами.
Для «Ростелекома» спорт и здоровый образ жизни являются важными приоритетами: создавая инновационные технологичные цифровые решения, мы не забываем о людях. И не только поддерживаем инициативы, но и организуем собственные спортивные события», — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В рамках ультрамарафона организаторы установили несколько дистанций, от облегченной до ультраэкстремальной, протяженностью 21, 84, 100 и 205 км и 2 км – для юных участников.
Впервые ультрамарафон Elton Ultra прошел в 2014 году, тогда его участниками стали 20 человек. Сегодня это соревнования с международным статусом. По оценке Всероссийской организации «Национальное беговое движение» Elton Ultra–2018 признан одним из лучших в России. Трейл внесён в единый спортивный календарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Ростелком".
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